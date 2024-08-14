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宋芸樺外婆過世陷低潮「像被抽空」　靠特殊角色走出悲痛：我需要它

記者許逸群／專訪

藝人宋芸樺在影集《人生清理員》中碰觸了死亡議題，專門處理「特殊清潔」。或許有會人認為這項工作的困難點在於現場的不堪，但她說：「大多時間不是處理清潔，而是在處理人之間的關係。跟家屬溝通、報價、遺物處理，在很多時刻不是照常規，而是以人的狀態去陪伴這些活著的人。」

▲▼影集《人生清理員》宋芸樺專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲宋芸樺出演《人生清理員》影集，分享拍攝的心情與過程。（圖／記者周宸亘攝）

生老病死的課題無疑是每個人必定的經歷，宋芸樺也在2年前首次碰上，煎熬了一段不短的日子。與她感情相當好的外婆，在2年前因跌倒意外過世，「我外婆之前都很健康，走路還比我快，因為一場意外離開。我第一次面臨生離死別的課題，花了很多時間消化。」

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▲▼影集《人生清理員》宋芸樺專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲在外總是露出溫暖笑容的宋芸樺，其實也有需要被療癒的內心。（圖／記者周宸亘攝）

宋芸樺在劇中的角色「利穎」性格冷漠，劇本的敘述如同她先前的處境，「有種無力感，有一點像真空包裝，空氣都被抽掉了。但也因為這樣，我更想要把我的愛給別人，但卻連好好呼吸都沒辦法。」她感性地說：「一看到劇本，發現不是利穎需要我，是我需要利穎，我需要她陪著我去挖掘自己的感受。」

▲▼影集《人生清理員》宋芸樺專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲為了宣傳影集，宋芸樺相當有心地將劇組的衣服「特製」。（圖／記者周宸亘攝）

宋芸樺認為，人生有許多課題，生離死別在人生中最難學習與面對， 雖然影集的劇情看起來較為沉重，但本身的調性，以及背後的故事都是溫暖的、療癒的，「我也是演戲才發現，活這麼一回，活著的人都辛苦了。」

除了感傷的話題，宋芸樺也分享拍攝經歷。她在劇中飾演金士傑的女兒，雖然曾短暫合作過，但在大前輩面前難免緊張，直到一次下戲後，金士傑突然對她說：「妳這個人很奇怪！妳表演看起來好像沒有一個道路，但是又很容易被妳打動，妳自由發揮的狀態又有一種真誠。」獲得前輩的稱讚讓她相當感動。

▲▼影集《人生清理員》宋芸樺專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲原本在美國遊學的宋芸樺，特地為宣傳返台，一旁的導演陳大璞也誇讚她相當有心。（圖／記者周宸亘攝）

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