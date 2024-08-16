小孟老師／8月16日星座運勢　射手財源收穫豐厚

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：保持謙遜行為

感情：美好身心和諧

財運：享受物質生活

幸運色：藍色

貴人：獅子

小人：天秤

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雙子座

工作：工作熱情服務

感情：表現獨特魅力

財運：正確理財消費

幸運色：黑色

貴人：魔羯

小人：金牛

天秤座

工作：加強共同合作

感情：重視未來幸福

財運：控制投資金額

幸運色：綠色

貴人：水瓶

小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：營運策略成功

感情：感情穩定愉悅

財運：勤儉節約持家

幸運色：紫色

貴人：巨蟹

小人：雙子

金牛座



工作：業務服務熱情

感情：與同學聊家常

財運：控管預算支出

幸運色：橘色

貴人：牡羊

小人：天蠍

處女座

工作：面臨新的考驗

感情：祈禱幸運發生

財運：避免高估價值

幸運色：金色

貴人：雙子

小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：事業貴人運旺

感情：舊情人重逢日

財運：小額投資穩固

幸運色：棕色

貴人：金牛

小人：射手

天蠍座

工作：堅持原則誠信

感情：找到兩人平衡

財運：賺得盆滿缽滿

幸運色：玫瑰色

貴人：射手

小人：獅子

雙魚座

工作：懂得思考策略

感情：共組未來家庭

財運：大膽投資獲利

幸運色：玫瑰色

貴人：天蠍

小人：魔羯

【火象星座】

牡羊座

工作：任務順利完成

感情：告白有望成功

財運：賭運好有獲利

幸運色：橙色

貴人：處女

小人：雙魚

獅子座

工作：接受新的邀約

感情：聯繫親朋好友

財運：空閒時間賺錢

幸運色：紫色

貴人：天秤

小人：水瓶

射手座

工作：提高服務名聲

感情：放下心中期待

財運：財源收穫豐厚

幸運色：亮紅色

貴人：雙魚

小人：牡羊

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。