自揭「很沒安全感」　陳漢典舞台劇淚崩畫面曝！

記者許逸群／台北報導

網羅眾多金鐘金馬男星同台飆戲的《沒有人想交作業》，由陳漢典、梁正群、高英軒、陳家逵、吳定謙、隆宸翰、蕭東意、竺定誼、葉文豪、王鏡冠、韋以丞、郭耀仁、黃建豪共13位演員，以不同卡司組合帶給觀眾夏日歡笑。其中，陳漢典更藉由這齣舞台劇展現出全新的一面。

▲陳漢典藉由舞台劇展現出全新的一面。（圖／《沒有人想交作業》攝影師黃煌智提供）

陳漢典受訪談到，因為自己是一個很沒有安全感的人，最初面對這個掏心掏肺的角色時，難免會覺得陌生和緊張但隨著場次的累積，越發融入角色，甚至開始享受這段演出時光，有一種用這個角色活在舞台上的感覺，現在非常期待和享受每一場演出，甚至覺得：「太好了，我還有場次，我還要再演。」

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▲陳漢典在排演時感性淚崩。（圖／《沒有人想交作業》攝影師黃煌智提供）

陳漢典透露：「我是很習慣跟觀眾互動的人，這中間會有一些拉扯，（在內心戲的時候）需要極度專注，而像在喜劇或主持的時候，又要打開耳朵接收現場各種資訊才能反應，這個就是很不一樣的練習，我覺得能參與《沒有人想交作業》是一個很棒的經驗。」

陳漢典幽默地說，雖然這次的演出是讀演版，但因為與不同演員的互動，每場戲都會有不同的火花，「大家都是人來瘋，演員都需要觀眾。」對於未來，陳漢典表示，無論什麼戲，只要適合自己，就會勇敢嘗試，讓大家看到他更多的可能性。《沒有人想交作業》讀演版Round 4將在空總劇場演出到9月1日。