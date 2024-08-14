開定位給老婆還能出軌！《國光》網美夫約砲上癮　被抓包就送房產安撫

圖文／鏡週刊

劉男為了取信Mika，除了讓她看手機外，也願意開定位讓老婆追蹤。但狗改不了吃屎，才剛新婚不久，就已經藏不住偷腥本色。

據悉，劉男趁著Mika到外地，假裝要睡覺，定位卻不在家裡，事後Mika發現地點根本就是色情按摩場所。此外，Mika還時常在劉男手機發現他和各種不同辣妹調情、約砲的訊息，簡單來說就是婚後根本不演了，在頻頻抓包之下，Mika心痛心累搬出兩人愛巢，劉男為了挽回婚姻，豪氣將房產過戶在她的名下，「那時候我想他是真的痛定思痛，才搬回去和他復合。」

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▲Mika（左）全心投入工作中，藉由專業幫助更多人改善身材。（翻攝自milk.du84 IG）

結果沒隔幾天，劉男就跟小三赴澳門私會，Mika才終於不再騙自己，也不願再相信什麼山盟海誓，不顧一切就是要離婚，開始災後重建，Mika說：「我會選擇說出來，是因為我知道他這個人有婚姻的約束也不會變了，也不希望再有人跟我一樣。另外一方面是他非常會塑造人設，而且對外都把錯推給我，我要為我自己發聲。」

▲Mika曾以「美女物理治療師」的身分登上《國光幫幫忙》。（翻攝自milk.du84 IG）



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