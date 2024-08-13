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籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

記者王靖淳／綜合報導

樂天啦啦隊總隊長籃籃（籃靖玟）近來跨足綜藝圈，手上有5個節目主持，人氣持續飆升的她，最近被週刊爆出疑似和「味全龍球員」郭嚴文交往中，在深夜進出香閨的畫面全被拍了下來，她事後受訪談及兩人關係時表示，彼此是朋友關係。不過，照片在曝光後仍引發外界討論，就連和籃籃傳過緋聞藝人張立東也透過IG限動發聲。

▲張立東曾和籃籃傳出緋聞。（圖／翻攝自Instagram／leoleo917）

▲張立東曾和籃籃傳出緋聞。（圖／翻攝自Instagram／leoleo917）

透過張立東今（13）日在IG發布的限動內容可見到，有一名網友在看到籃籃與郭嚴文的緋聞新聞後，在文章中標記張立東的帳號，同時也寫下「立東別哭，我有喜歡你啊」的留言安慰對方。為此，張立東在轉發該網友的貼文後，並未在限動中留下任何註解，限動的內容在曝光後不久，也意外掀起其他網友討論。

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▲張立東曾和籃籃傳出緋聞。（圖／翻攝自Instagram／leoleo917）

▲張立東轉發籃籃的緋聞新聞。（圖／翻攝自Instagram／leoleo917）

事實上，張立東的感情世界向來受到外界關注，回顧過往情史雖然大多只是曇花一現，不過一字排開都是女神級的人物，其中包含女星熊熊、梓梓、阿樂、Albee（范乙霏）都與他傳過緋聞。其中，張立東和籃籃多次傳出緋聞，事後他解釋是節目效果，如今對方被爆出和球星交往，再度讓彼此過往的曖昧情遭部分網友拿出來討論。

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張立東, 籃籃, 樂天女孩, 啦啦隊, 緋聞, 郭嚴文, 味全龍, 戀情

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