SUGA路邊醉倒瞬間曝光！　「騎車擦撞護欄」被巡邏隊發現

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）成員SUGA近日陷入酒駕風波，他因在爛醉狀態下騎電動腳踏車，引發爭議。而韓媒13日也公開他摔倒瞬間的畫面，指出其是因在路邊擦撞護欄摔倒，才被警方發現。

▲SUGA因酒後駕駛電動腳踏車，掀起軒然大波。（圖／翻攝自Instagram／agustd）

根據韓媒《聯合新聞》報導，SUGA於6日晚上10點10分左右（台灣時間），騎著電動腳踏車行經首爾龍山區漢南洞某街道，在監視器畫面中，可以看到SUGA在人行道上騎車，由南往北前進，途中因擦撞到護欄而倒下。

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不久後，巡邏中的警察機動隊發現了SUGA，隨即向附近的派出所請求支援。不到10分鐘後，巡邏車便抵達現場，並在現場進行了酒精測試。測試結果顯示，SUGA的血液酒精濃度為0.227%，遠超過吊銷駕照的標準0.08%，屬於嚴重醉酒狀態。

▲韓媒曝光SUGA醉倒的監視器畫面。（圖／翻攝自연합뉴스TV YouTube）

SUGA在被警方發現時，表示「只喝了一杯啤酒，然後短暫地騎了下車」，然而，由於他當時處於嚴重醉酒狀態，警方在進行了酒精測試後，未能進行完整調查便讓他返回了家中。警方表示，目前已確認SUGA當晚的最終行駛距離和路線，正在與SUGA方協調傳喚調查的時間。

此外，據南韓法律規定，血液酒精濃度超過0.2%將會受到更重的處罰，如果罪名成立，刑期將是2年以上5年以下，或最高可罰款2000萬韓元（約51萬台幣）。

早前，BigHit Music在7日發出的第一次聲明中，曾提到SUGA是騎電動滑板車行駛500公尺後，在家門口跌倒被附近的警員發現，已經接受吊銷駕照的處罰。然而，該聲明隨後就被打臉，警方指出SUGA騎乘的是「電動腳踏車」，且血液酒精濃度超過0.22%，也因還未進行調查，所以尚未進行處分。對此，BigHit Music則於8日道歉表示是公司太過急著發表聲明，有所誤判，將誠實配合調查。

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