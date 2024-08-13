日本型男演員高雄拍台劇！　下榻飯店「遭投訴家暴」真相大反轉

記者黃庠棻／台北報導

公視出品的臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》今（13）日舉辦首映，導演孫介珩攜手演員吳翰林、黃冠智、朱宥丞、施名帥、連俞涵和周厚安現身，就連在劇中飾演田中指揮官的日本演員塚原大助都特地飛來台灣，一起接受媒體聯訪。

▲《聽海湧》即將在17日播出。（圖／公視提供）

《聽海湧》13日舉辦首映會，劇中描寫三位青年以軍屬身份赴南洋參與二戰、負責管理戰俘，戰後以為終於能與家人團圓，卻被控訴成為溝渠屠殺案嫌疑犯，劇中將從臺灣青年、日軍、澳軍和中華民國領事、領事太太等不同視角了解案件並找出真兇，演員吳翰林、黃冠智、朱宥丞飾演臺籍戰俘監視員三兄弟，周厚安飾演國際法庭檢察官，施名帥和連俞涵飾演淪為戰俘的領事和領事夫人，日本演員塚原大助則飾演日本指揮官。

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▲吳翰林（左起）、朱宥丞、黃冠智在《聽海湧》飾演三兄弟。（圖／公視提供）

外型相當有型的日本演員塚原大助此次特地從日本飛來台灣參與宣傳，片中飾演二戰時期嚴格執行紀律的日軍指揮官。訪問中，施名帥特地幫在場所有人「科普」他的背景，原來他在日本是一位劇場團長，在劇場界相當有名，也曾登上台灣雜誌。

▲日本演員塚原大助（左）特地飛來台灣宣傳《聽海湧》。（圖／公視提供）



黃冠智透露塚原大助拍戲時，都會和同劇日本演員一起協助三兄弟矯正日文發音，甚至曾聽下榻飯店的櫃台說「接到民眾投訴」，住客表示「聽到房間裡面好像有日本人一直在罵小孩」，沒想到原來是塚原大助在房間內練習台詞，入戲的聲音大到隔壁房都意外聽到，讓塚原大助現場聽到這段軼聞，趕緊對大夥說「不好意思！」

而《聽海湧》第一集有一幕是塚原大助自打巴掌的戲碼，拍戲當天讓黃冠智驚訝，直呼「塚原先生每一下都來真的，打到導演趕緊說不用不用」。對此，導演孫介珩透露「當時試鏡時塚原就是真打了」，沒想到到了拍攝當天「更是打到臉都紅腫，只為了呈現身體細微反應」導演表示非常感謝他願意力挺這部作品，塚原大助也對於和臺灣劇組合作感到新鮮有趣，希望臺灣觀眾都能喜歡這部作品，更期待未來也有機會讓日本觀眾看見。

▲施名帥、連俞涵飾演淪為戰俘的領事和領事夫人。（圖／公視提供）

《聽海湧》描繪昭和17年（1942）， 日本從殖民地臺灣大量徵召臺籍青年前往北婆羅洲，替日軍監看戰爭中捕獲的盟軍戰俘；這些臺籍戰俘監視員們，捲入了一場冷血屠殺，被盟軍檢察官指控犯下「虐待戰俘」的罪行。有些人因此再也沒有機會回到臺灣，有些人回來了，卻不再開口提起島上發生的事。《聽海湧》全劇共五集，自8月17日起播出。