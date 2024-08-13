大象體操車禍後揭現況！　宣布11月開唱「10組超狂嘉賓」曝光

▲大象體操11月將在台舉辦演出。（圖／合作藝文提供）



記者翁子涵／台北報導

甫於第35屆金曲獎獲頒評審團獎的數字搖滾樂團「大象體操」，於2023年底展開十週年「世界」巡迴，今（13日）宣布將在11月8日回台舉辦「台北旗艦場」演出，並邀請十位夢幻嘉賓一起盛大同台，包含日本傳奇貝斯師匠龜田誠治、靈魂歌手9m88、擁有獨特聲線的歌手壞特 ?te、雀斑樂團主唱林以樂、日本管樂團象眠舍首席薩克斯風手小西遼、高雄市管樂團等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大象體操與龜田誠治在新專輯中共同創作的歌曲〈名字〉，是以貝斯作為領導樂器的大象體操第一次嘗試「雙貝斯」編曲，雙方合作源自於2023年初 Zepp New Taipei 的合作演出邀請，當時首演便讓現場樂迷驚喜不已，時隔兩年雙方將再度於同一場館重現合作，也會是歌曲正式發行後的第一次合體演出。與日本薩克斯風手小西遼的相識，則是2024年初大象體操在日本巡迴時，透過日本經紀廠牌聯繫邀請促成的合作演出嘉賓，將專輯中與高雄市管樂團合作的曲目，原汁原味呈現給日本當地樂迷，雙方首次合作便一拍即合。

貝斯手凱婷難掩興奮地說：「今年在日本第一次與小西遼老師合作時，就感受到他的演奏非常自然地融入大象的音樂中，卻又耀眼奪目，非常期待能夠邀請他來台灣演出！」吉他手凱翔則分享：「這將是一場充滿回憶與驚喜的盛大演出，也是大象體操一整年巡演的集大成，我們很期待回台灣分享世界各地的能量，與大家一起慶祝十週年的喜悅與感動。」原訂在七月份舉行的台灣巡演，由於貝斯手凱婷發生車禍事故，也將延期至十一月份於新竹、台中、高雄演出，凱婷也在社群上表示：「感謝大家的關心，會努力復健盡快回到舞台上和大家見面。」

