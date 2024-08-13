才爆熱戀千億富二代！　啦啦隊女神Yuri甜曝重磅喜訊：真的要跪了！

▲ Yuri陳怡叡宣布推出個人首張EP《Catch Yu》。（圖／真心人電影提供）



記者翁子涵／台北報導

「地表最正啦啦隊女孩」Yuri陳怡叡先前傳出熱戀身家1400億鞋業富二代，不過經紀人低調表示單純只是工作認識的朋友，而她今（13日）也報喜宣布推出個人首張EP《Catch Yu》，透露在2年前就已萌生這個念頭，然而經過近1年的籌備，終於實踐計畫，讓Yuri表示：「真的非常感動也好期待大家第一時間的反應！」從啦啦隊到如今要一個人站上舞台表示，Yuri也直呼超緊張，6月時第一次在球場表演新歌時，甚至還找隊友助陣。

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▲▼ Yuri陳怡叡一圓唱跳歌手夢。（圖／真心人電影提供）



提到這次推出個人作品的心情，Yuri透露：「兩年前就想做這件事了，一直都有個唱跳歌手夢，尤其小時候就非常喜歡唱歌跳舞，蔡依林、王心凌、楊丞琳是我學生時期的偶像，那時候就夢想將來也能向她們看齊！」此外，第一次發行作品就嘗試編曲及作詞的Yuri，也分享：「記得第一次寫歌時坐在錄音室發呆了一個小時，完全沒有想法，後來製作人一步步引導，才慢慢進入狀況。」笑說剛開始聽自己寫完的第一首歌時，竟然有害羞的感覺。

她更透露6月在球場第一次表演這首歌時，因為太緊張，甚至還找樂天的隊友們助陣！事後她直呼：「她們每個人明明每個都是數一數二的C中之C(Center)，卻願意來幫小女子在下我，站台一起跳單曲，我真的要跪了！」

Yuri也搶先獻給粉絲福利，8月31日將在NUZONE展演空間，舉辦《Catch Yu》新歌粉絲同樂會，並以限量發售票券入場，粉絲不但能在見面會上與Yuri近距離互動、玩遊戲；只要購票，更能現場購買未來不另行發售的「限定周邊」，Yuri透露：「除了會有新歌〈Catch Yu〉完整的現場表演，還有另外兩首還沒推出的單曲會搶先在粉絲會上現場首唱！當然還有一些神秘嘉賓，請大家敬請期待！」

