ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

才爆熱戀千億富二代！　啦啦隊女神Yuri甜曝重磅喜訊：真的要跪了！

▲▼ Yuri陳怡叡宣布推出個人首張EP《Catch Yu》。（圖／真心人電影提供）

▲ Yuri陳怡叡宣布推出個人首張EP《Catch Yu》。（圖／真心人電影提供）

記者翁子涵／台北報導

「地表最正啦啦隊女孩」Yuri陳怡叡先前傳出熱戀身家1400億鞋業富二代，不過經紀人低調表示單純只是工作認識的朋友，而她今（13日）也報喜宣布推出個人首張EP《Catch Yu》，透露在2年前就已萌生這個念頭，然而經過近1年的籌備，終於實踐計畫，讓Yuri表示：「真的非常感動也好期待大家第一時間的反應！」從啦啦隊到如今要一個人站上舞台表示，Yuri也直呼超緊張，6月時第一次在球場表演新歌時，甚至還找隊友助陣。

▲▼ Yuri陳怡叡一圓唱跳歌手夢。（圖／真心人電影提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ Yuri陳怡叡一圓唱跳歌手夢。（圖／真心人電影提供）

▲▼ Yuri陳怡叡宣布推出個人首張EP《Catch Yu》。（圖／真心人電影提供）

提到這次推出個人作品的心情，Yuri透露：「兩年前就想做這件事了，一直都有個唱跳歌手夢，尤其小時候就非常喜歡唱歌跳舞，蔡依林、王心凌、楊丞琳是我學生時期的偶像，那時候就夢想將來也能向她們看齊！」此外，第一次發行作品就嘗試編曲及作詞的Yuri，也分享：「記得第一次寫歌時坐在錄音室發呆了一個小時，完全沒有想法，後來製作人一步步引導，才慢慢進入狀況。」笑說剛開始聽自己寫完的第一首歌時，竟然有害羞的感覺。

她更透露6月在球場第一次表演這首歌時，因為太緊張，甚至還找樂天的隊友們助陣！事後她直呼：「她們每個人明明每個都是數一數二的C中之C(Center)，卻願意來幫小女子在下我，站台一起跳單曲，我真的要跪了！」

Yuri也搶先獻給粉絲福利，8月31日將在NUZONE展演空間，舉辦《Catch Yu》新歌粉絲同樂會，並以限量發售票券入場，粉絲不但能在見面會上與Yuri近距離互動、玩遊戲；只要購票，更能現場購買未來不另行發售的「限定周邊」，Yuri透露：「除了會有新歌〈Catch Yu〉完整的現場表演，還有另外兩首還沒推出的單曲會搶先在粉絲會上現場首唱！當然還有一些神秘嘉賓，請大家敬請期待！」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

推薦閱讀

「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功！　味全龍球員「一大包」潛進香閨

「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功！　味全龍球員「一大包」潛進香閨

獨家／郭泓志腳踩兩條船　《嗨！營業中》記者會被消失原因曝

獨家／郭泓志腳踩兩條船　《嗨！營業中》記者會被消失原因曝

籃籃爆鬧翻樂天隊友！私下「雙面人行徑被掀」：未善盡總隊長責任

籃籃爆鬧翻樂天隊友！私下「雙面人行徑被掀」：未善盡總隊長責任

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

秀泰二公子「33萬小三」當過《最大黨》舉牌女郎！IG被挖：目標富養自己

秀泰二公子「33萬小三」當過《最大黨》舉牌女郎！IG被挖：目標富養自己

陳詩媛遭控狠心「放王爸爸在外等2小時」　17字親回酸民

陳詩媛遭控狠心「放王爸爸在外等2小時」　17字親回酸民

《賭聖》導演元奎「2年前就已去世」　電影工會證實曝死因

《賭聖》導演元奎「2年前就已去世」　電影工會證實曝死因

籃籃哭了！遭爆無爭取合約「鬧翻隊友」　心碎澄清：有心人惡意為之

籃籃哭了！遭爆無爭取合約「鬧翻隊友」　心碎澄清：有心人惡意為之

陳天仁爆劈腿「閨蜜女星看不下去切割了」！　噴42字暗指：不善良

陳天仁爆劈腿「閨蜜女星看不下去切割了」！　噴42字暗指：不善良

羅時豐YT頻道清空不捨發聲！　　律師聲明全文曝光

羅時豐YT頻道清空不捨發聲！　　律師聲明全文曝光

許聖梅揭Grace私下「人很好」　重話喊話謝忻：我忍很久了

許聖梅揭Grace私下「人很好」　重話喊話謝忻：我忍很久了

Apple婚後2年崩潰！尪上大號「衛生紙一次抽4張」惡習曝 她哭了：超氣

Apple婚後2年崩潰！尪上大號「衛生紙一次抽4張」惡習曝 她哭了：超氣

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功！　味全龍球員「一大包」潛進香閨

獨家／郭泓志腳踩兩條船　《嗨！營業中》記者會被消失原因曝

籃籃爆鬧翻樂天隊友！私下「雙面人行徑被掀」：未善盡總隊長責任

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

秀泰二公子「33萬小三」當過《最大黨》舉牌女郎！IG被挖：目標富養自己

陳詩媛遭控狠心「放王爸爸在外等2小時」　17字親回酸民

《賭聖》導演元奎「2年前就已去世」　電影工會證實曝死因

籃籃哭了！遭爆無爭取合約「鬧翻隊友」　心碎澄清：有心人惡意為之

陳天仁爆劈腿「閨蜜女星看不下去切割了」！　噴42字暗指：不善良

羅時豐YT頻道清空不捨發聲！　　律師聲明全文曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Yuri陳怡叡

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陳其邁也敲碗！證實透過管道力邀天后江蕙「高雄復出開唱」
  2. 《百靈果》凱莉懷胎38週「落紅遭醫生退貨」！　原因曝光急喊：快給我出來
  3. 艾力克斯結婚21年突PO文「對不起詠嫻」！原因曝 季芹：我老公也是
  4. 獨家／不只籃籃有桃花　短今宣布今年一定要結婚！
  5. 王思聰爆認了私生女！出天價扶養費…黃一鳴「突搬家+減少直播」
  6. 曾智希首拍民視八點檔！曝「最不適應關鍵」　一見36歲男星就崩潰
  7. 黑男收辣妹「內褲放飲料照」！曖昧私訊曝 5年女友1原因原諒了
  8. 籃籃爆戀情「味全龍球員進香閨」！本人親揭感情狀況　大方被拍不避諱
  9. Shawn尚融為科幻影集獻聲！　親揭下一步計畫
  10. 才爆熱戀千億富二代！　啦啦隊女神Yuri甜曝重磅喜訊：真的要跪了！

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366