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元奎離世！　「七小福」僅剩一人在台前

香港影壇「七小福」僅剩一人在台前　「包租公」移居海外含飴弄孫

▲過去七小福曾共同亮相在台前，但並非是最初的七人組合。（圖／翻攝自微博）

圖、文／CTWANT

香港著名導演、武術指導元奎於近期驚傳死訊，指稱元奎因不幸染疫而以病逝2年，消息曝光後，撼動香港影壇。而這也讓人直覺想到，以往稱霸香港影壇的「七小福」，隨著時間的流逝，如今好像偶爾能看到成龍還出現在台前，其餘成員越來越少看到。《CTWANT》就整理資訊，來回顧香港「七小福」的現況。

據了解，「七小福」的初始概念是源自於1960年代京劇名武生于占元，當時于占元在香港開辦中國戲劇學院，廣收學生。而為了維持學院的生計，于占元會組織表現優異的學生外出表演。而在一次外出京劇表演前，于占元將元龍（洪金寶）、元樓（成龍）、元彪、元奎、元華、元武及元泰等七人列名為「七小福」。

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這個組合也被稱為最原始的七小福，後續由於各種原因，其實于占元的「七小福」人員一直在變動，像是身為大師兄的元龍（洪金寶），在剛選入七小福沒多久後，就因為受傷休養導致身材變胖，最後退出學院投身香港影壇。而後續也是由於大多數七小福成員逐漸投身香港影壇，所以在香港影壇中也開始出現「七小福」的聲音。

而也由於許多「七小福」成員加入影壇，廣義上的「七小福」其實已經涵蓋「曾是于占元門下、有被于占元選入七小福」的人選，其中也包含香港著名導演袁和平（元慶）、林正英（元英）。

根據《HK01》報導指出，目前元祖七小福的七人中，現年72歲的大師兄洪金寶，近期常有網友目擊他乘坐輪椅或使用枴杖外出，甚至獨自到街市採購。儘管如此，洪金寶似乎並不介意外界目光，反而顯得悠然自得，享受著半退休的生活。

同樣也過70歲的成龍，仍保持著「永不言休」的精神，持續活躍於影壇。最近，他在加拿大拍攝新片時，為角色需要而染了一頭銀髮，更添幾分滄桑感。成龍坦然面對歲月的痕跡，曾透露因早年拍攝動作戲留下的傷患，預計未來可能需要依賴輪椅或枴杖。

67歲的元彪近年來大幅減少演出，主要在中國參與網絡電影的製作，偶爾回港出席公開活動。最近有網友在香港灣仔偶遇他，指出他的外貌酷似《九龍城寨之圍城》中的任賢齊。儘管有人評論元彪身形略顯發福，但他的功夫底子依然不減當年。

73歲的元華已逐漸淡出演藝圈，與妻子育有一子一女的他，如今已榮升為祖父。元華選擇移居加拿大，享受含飴弄孫的樂趣。今年年初，他現身澳門參加《萬千星輝頒獎典禮2023》，與朱咪咪共同頒發最佳男配角獎，其機智幽默的表現顯示他雖年過古稀，但思維依然敏捷。

至於其他成員，元武最後一次公開露面是在2021年，參與了洪金寶率領的「七小福」成員共同拍攝電影《七小福》的發佈會。而元泰則早已淡出幕前，鮮少有公開消息。

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關鍵字

香港影壇, 七小福, 成龍, 洪金寶, 元奎

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