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溫妮分手李玉璽5年「突提舊愛」！　誇他1優點：在戀愛經驗裡很加分

記者孟育民／台北報導

《萌寵明星粗乃玩》第四季全新企劃，由主持人SANDY吳姍儒首度擔任節目策劃人，讓寵物主人談戀愛，轉變成戀愛實境，節目也邀請嘉賓阿本、溫妮和大眾一同來感受戀愛氛圍。今（12日）錄影也首次邀請媒體探班，談起戀愛話題，溫妮自爆喜歡的對象都不好看，讓吳姍儒脫口：「可是我看到的不醜。」沒想到溫妮竟自己提到5年前的男友李玉璽，讓全場驚呼連連！

▲▼《萌寵明星粗乃玩》媒體探班-Sandy吳姍儒、阿本、溫妮。（圖／記者周宸亘攝）

▲《萌寵明星粗乃玩》媒體探班，Sandy吳姍儒、阿本、溫妮。（圖／記者周宸亘攝）

溫妮先坦承自己挑選另一半不看外表，面對眾人的質疑，她突提到李玉璽，「自從那次大家可能覺得我喜歡帥的，但我覺得是個性幽默的程度，新聞上的那位剛好很好看，我覺得幽默佔很大部份，像李玉璽是個很幽默的人，在我的戀愛經驗裡面是很加分的，像我遇到的邰哥、KID哥，甚至連達哥都很幽默。」突然大爆料，讓現場叫聲連連，阿本笑說：「下一季要不要錄換成戀愛。」

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▲▼《萌寵明星粗乃玩》媒體探班-溫妮。（圖／記者周宸亘攝）

▲溫妮表示喜歡幽默的男生。（圖／記者周宸亘攝）

另外，鹿希派、各務孝太、余祥銓吳姍儒懷第一胎空擋時組成廢弟組合出現於萌寵第三季支線節目《廢弟弟出任務》，三人人氣高到竟有觀眾直喊吳姍儒可以不用回來了！吳姍儒裝作生氣回應：「我氣到懷第二胎」，廢弟組合也在本次戀愛季擔任觀察室客座嘉賓。婚後一向不關心美色的余祥銓，竟表示見到嘉賓凱玲有人讓他的雷達打開，吳姍儒一聽驚呼：「凱玲美到讓你想離開婚姻？」三廢弟將在觀察室展現甚麼逗趣表現令人期待。

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溫妮, 李玉璽, 吳姍儒, 萌寵明星粗乃玩

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