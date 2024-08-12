ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張信哲七夕新疆開唱！　「張太太」現身高調示愛

▲▼張信哲到烏魯木齊開唱。（圖／潮水音樂提供）

張信哲到烏魯木齊開唱。（圖／潮水音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

張信哲10日舉辦《未來式終極版巡迴演唱會》烏魯木齊站，當晚是七夕，全場4萬粉絲齊喊「我愛你」，把張信哲逗得超開心，「就讓我用情歌一直陪伴你們，從年輕、中年到年老，一起幸福好嗎？」未來式情歌宇宙一巡六年，終以終極版來到新疆，最特別地是，由於當地天黑晚，所以演唱會只能選在天黑之際的晚上九點半開演，一路唱到過12點才結束，讓張信哲笑說：「好像在唱跨年！」又說了：「值此七夕情人節之際，和大家一路聚到午夜，真的紮紮實實過了個滿滿的七夕夜。」

▲▼張信哲和粉絲共度七夕。（圖／潮水音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼張信哲和粉絲共度七夕。（圖／潮水音樂提供）

▲▼張信哲到烏魯木齊開唱。（圖／潮水音樂提供）

張信哲一開口就元氣十足跟烏魯木齊的朋友問好，「很開心，終於第一次站在烏魯木齊的舞台，而且，這也是我所辦過最晚的一場演唱會。」他體貼問台下：「你們睏了嗎？」、「還有精神嗎？」、「還沒累齁？」所有粉絲都大聲回應：「不會！」而張信哲也特別提及，因為該夜是七夕，鼓舞大家無論如何都要堅持下去，「因為今天是一個特別的日子七夕，我們就在一同在烏魯木齊，好好慶祝一下這個浪漫的夜晚。」粉絲也與張信哲一同大合唱〈愛就一個字〉。

而七夕梗也意外成為歌迷和張信哲告白的最佳時刻，當阿哲哥問大家有等到想等的人嗎？居然全場大喊：「就是你！」讓張信哲超級感動，回應：「我等今天也等很久了，開心跟大家度過一個非常難忘的七夕，如果今晚沒有等到你們想等的那位，那請讓我用這首歌來陪伴你。」張信哲演唱〈我是真的愛你〉，台下許多「張太太」邊唱邊感動落淚，氣氛相當感人，而烏魯木齊站也在世紀經典〈愛如潮水〉中劃下完美的句點。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

推薦閱讀

「台灣第一女優」現身成人展！舉牌：互動價目表 路人反應曝光

「台灣第一女優」現身成人展！舉牌：互動價目表 路人反應曝光

羅時豐姪子深夜哭了！合作9店家聯合發聲　全挺他：沒你就沒有我們

羅時豐姪子深夜哭了！合作9店家聯合發聲　全挺他：沒你就沒有我們

陳天仁爆劈腿小6歲歌手男友「現身開戰」：窮追不捨辛苦了　秒刪被截圖！

陳天仁爆劈腿小6歲歌手男友「現身開戰」：窮追不捨辛苦了　秒刪被截圖！

唐綺陽運勢／天蠍感情死腦筋…牡羊再續前緣！天秤桃花多「但不入眼」

唐綺陽運勢／天蠍感情死腦筋…牡羊再續前緣！天秤桃花多「但不入眼」

李多慧自爆：有台灣男友！　沈玉琳逼問她「羞曝男方身分」全場傻眼

李多慧自爆：有台灣男友！　沈玉琳逼問她「羞曝男方身分」全場傻眼

王彩樺大女兒解放比基尼！　庭庭夕陽下「辣露超深事業線」美翻

王彩樺大女兒解放比基尼！　庭庭夕陽下「辣露超深事業線」美翻

YouTube遭下架4個月「統神暴瘦近況曝光」　網驚：瘦到像是P上去

YouTube遭下架4個月「統神暴瘦近況曝光」　網驚：瘦到像是P上去

AV女優田中寧寧來台遭偷拍！　怒罵「去死」達人揭免費仔丟臉惡行

AV女優田中寧寧來台遭偷拍！　怒罵「去死」達人揭免費仔丟臉惡行

《少林足球》「沒在中國上映」真相曝光！　王晶：周星馳一意孤行

《少林足球》「沒在中國上映」真相曝光！　王晶：周星馳一意孤行

楊繡惠怒嗆「小三始祖」囂張！　「有夫之婦的悲哀」洩知情人身分

楊繡惠怒嗆「小三始祖」囂張！　「有夫之婦的悲哀」洩知情人身分

巴黎搭Uber「巧遇林郁婷」！林千又激動下車提1要求：真的很幸運

巴黎搭Uber「巧遇林郁婷」！林千又激動下車提1要求：真的很幸運

林郁婷遭酸「是男生才長得高」　180女星傻眼：我都懷疑自己性向

林郁婷遭酸「是男生才長得高」　180女星傻眼：我都懷疑自己性向

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「台灣第一女優」現身成人展！舉牌：互動價目表 路人反應曝光

羅時豐姪子深夜哭了！合作9店家聯合發聲　全挺他：沒你就沒有我們

陳天仁爆劈腿小6歲歌手男友「現身開戰」：窮追不捨辛苦了　秒刪被截圖！

唐綺陽運勢／天蠍感情死腦筋…牡羊再續前緣！天秤桃花多「但不入眼」

李多慧自爆：有台灣男友！　沈玉琳逼問她「羞曝男方身分」全場傻眼

王彩樺大女兒解放比基尼！　庭庭夕陽下「辣露超深事業線」美翻

YouTube遭下架4個月「統神暴瘦近況曝光」　網驚：瘦到像是P上去

AV女優田中寧寧來台遭偷拍！　怒罵「去死」達人揭免費仔丟臉惡行

《少林足球》「沒在中國上映」真相曝光！　王晶：周星馳一意孤行

楊繡惠怒嗆「小三始祖」囂張！　「有夫之婦的悲哀」洩知情人身分

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 豆花妹收粉絲手寫信「遭嫌台語爛」！　親曝真實心聲：真是謝囉
  2. 溫妮分手李玉璽5年「突提舊愛」！　誇他1優點：在戀愛經驗裡很加分
  3. SEVENTEEN淨漢下半年入伍！　Pledis再曝「另1成員將缺席世巡」
  4. 陸網友酸「斷崖式崩壞」　許瑋甯高EQ回：我覺得自己蠻漂亮的
  5. 林郁婷奪金後仍被酸！黃秋生「神邏輯比喻」高級反嗆　萬人按讚
  6. 告別奧運！跳水王子和隊友「穿泳褲跳愛心舞」　秀冰塊腹肌辣扭畫面曝
  7. 胡文英鬼月半夜拍片「聽詭異腳步聲」！　回頭見1幕嚇壞：心臟快要停
  8. 張信哲七夕新疆開唱！　「張太太」現身高調示愛
  9. 台粉唱歌應援紅到南韓！aespa聽5分鐘「表情逐漸母湯」韓網笑瘋了
  10. 虞書欣化身花仙子「辣露美腿」！　側拍生圖瘋傳…網：顯得頭更大

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366