張信哲七夕新疆開唱！　「張太太」現身高調示愛

▲張信哲到烏魯木齊開唱。（圖／潮水音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

張信哲10日舉辦《未來式終極版巡迴演唱會》烏魯木齊站，當晚是七夕，全場4萬粉絲齊喊「我愛你」，把張信哲逗得超開心，「就讓我用情歌一直陪伴你們，從年輕、中年到年老，一起幸福好嗎？」未來式情歌宇宙一巡六年，終以終極版來到新疆，最特別地是，由於當地天黑晚，所以演唱會只能選在天黑之際的晚上九點半開演，一路唱到過12點才結束，讓張信哲笑說：「好像在唱跨年！」又說了：「值此七夕情人節之際，和大家一路聚到午夜，真的紮紮實實過了個滿滿的七夕夜。」

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▲▼張信哲和粉絲共度七夕。（圖／潮水音樂提供）



張信哲一開口就元氣十足跟烏魯木齊的朋友問好，「很開心，終於第一次站在烏魯木齊的舞台，而且，這也是我所辦過最晚的一場演唱會。」他體貼問台下：「你們睏了嗎？」、「還有精神嗎？」、「還沒累齁？」所有粉絲都大聲回應：「不會！」而張信哲也特別提及，因為該夜是七夕，鼓舞大家無論如何都要堅持下去，「因為今天是一個特別的日子七夕，我們就在一同在烏魯木齊，好好慶祝一下這個浪漫的夜晚。」粉絲也與張信哲一同大合唱〈愛就一個字〉。

而七夕梗也意外成為歌迷和張信哲告白的最佳時刻，當阿哲哥問大家有等到想等的人嗎？居然全場大喊：「就是你！」讓張信哲超級感動，回應：「我等今天也等很久了，開心跟大家度過一個非常難忘的七夕，如果今晚沒有等到你們想等的那位，那請讓我用這首歌來陪伴你。」張信哲演唱〈我是真的愛你〉，台下許多「張太太」邊唱邊感動落淚，氣氛相當感人，而烏魯木齊站也在世紀經典〈愛如潮水〉中劃下完美的句點。

