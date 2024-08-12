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許聖梅揭Grace私下「人很好」　重話喊話謝忻：我忍很久了

記者劉宜庭／綜合報導

資深媒體人許聖梅近日在節目上，針對謝忻重提5年前不倫戀一事，分享自身看法，數度說出重話，被嘉賓欣西亞笑虧「火力四射」。除了向謝忻喊話，她也分享正宮Grace私下為人，經常聽說對方「人很好」。

▲資深媒體人許聖梅。（圖／取自許聖梅臉書）

▲許聖梅是資深媒體人。（圖／取自許聖梅臉書）

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在節目《危機女王》中，許聖梅表示，私下與謝忻並無私交，雙方並不認識，只是單純評論近期事件，她除了認為對方心態不服氣，也形容謝忻的狀況比較特別，「很少演藝圈這麼高調的小三」。

許聖梅進一步向謝忻喊話，坦言自己忍很久了：「妳三不五時自己在那邊刷存在感，妳可以不要刷流量啊，妳每刷一次流量，妳就讓Grace覺得很不舒服，當然我這樣講或許不公平，因為妳要在這個演藝圈生存、妳要刷流量，可是妳覺得這個流量對你有幫助嗎？」、「妳一直在刷這些流量，然後呢？妳也不過是在別人的傷口上灑鹽嘛」。

▲▼謝忻。（圖／翻攝自YouTube／鄉民TV）

▲謝忻近日重提不倫戀引發爭議。（圖／翻攝自YouTube／鄉民TV）

許聖梅表示：「妳跟阿翔之間的恩怨，我們不是很想要討論，因為阿翔自己也有錯，但是講那個一點，阿翔現在何嘗不是也在贖罪？妳認為他在這個婚姻當中，他會過得很自在、舒服嗎？」她也透露，自己並不認識Grace，「我是因為經常會去購物台，購物台幫我化妝的化妝師就跟我講說，其實Grace早期就是在購物台的一個模特，人很好。」

事件爆發當下Grace選擇原諒，許聖梅推測應是與家人有關，「這個是人家的選擇啦，然後現在已經是這樣了，其實我也不是說我一直要炮轟謝忻或怎樣，只是就是說『水能載舟，亦能覆舟』，名人或藝人你們很享受媒體每天就是報導你或什麼的，可是有的時候也得想一想，這樣子一直刷存在感刷、刷天花板的這種狀況，對自己真的是非常好嗎？」

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