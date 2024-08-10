統神逆風認同林郁婷對手「質疑沒問題」！批瞎挺台灣人：鄉愿、白癡

記者劉宛欣／綜合報導

台灣拳后即將在稍後的11日凌晨3點多登上巴黎奧運的拳擊金牌戰，台灣各界紛紛隔空加油打氣，然而網紅「亞洲統神」張嘉航卻逆風，對她的性別爭議提出了不同的看法，直言國際奧委會應該要出面講清楚睪固酮值的標準為何，認為「對手可以質疑沒問題，大家做事要有同理心」，觀點與諸多名人專家都大相逕庭。

▲林郁婷將在凌晨3點多打奧運金牌戰。（圖／路透）

統神近日開直播時，談起了林郁婷的性別爭議，他直言：「到底奧運的睪固酮的值是多少？你（指國際奧會）還是沒有講，只說符合奧運的標準，我們都知道符合，不然她怎麼上場去比賽的？」他認為國際奧委會應該要把奧運的標準時公開，並列出林郁婷睪固酮的值，才能讓對手心服口服。

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▲統神逆風提出不一樣的看法。（圖／翻攝自統神臉書）

統神認為對手提出質疑完全沒有問題，並表示「我們去打比賽一堆都在質疑對手，有沒有開外掛幹嘛的，她對手質疑沒問題，現在是裁判方要出來講，重點是有人在質疑標準是多少，睪固酮的值是多少，就是很簡單的癥結點啊！」

統神也喊話台灣網友「大家做任何事要有同理心，如果今天大家因為是台灣人就挺台灣人，那你是鄉愿，那你是白癡，那你就只是別人養的一條狗而已」，認為台灣網友必須要就事論事，有人留言嗆他「你是醫生嗎？」他也不以為然，依舊堅持自己的論點。