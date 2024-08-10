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直擊／Joeman現身aespa演唱會！　「被拍到台下尬舞」9千粉絲狂叫

記者吳睿慈／桃園報導

南韓女團aespa帶著巡演來到台灣開唱，9日起一連3天在林口體育館開唱，2.7萬張門票全數售罄。演唱會10日來到第二天，她們以「尾牙加碼神曲」〈Drama〉揭開序幕，4人以深紫色系亮片、蕾絲女神造型霸氣登場，台下9,000名MY也熱烈高喊「DRAMA、MA、MA、MA」迎接，氣氛熱烈。

▲▼直擊／Joeman現身aespa演唱會！　「被拍到台下尬舞」9千粉絲狂叫。（圖／iMe TW提供）

▲aespa演唱會10日來到第二天。（圖／iMe TW提供）

由Karina、Giselle、Winter、Ningning組成的aespa出道四年首度來台舉辦個唱，3場演出門票開賣即秒殺，顯現4人在台的高人氣。演唱會10日繼續進行，她們以歌曲〈Drama〉霸氣登場，接著在唱到夯曲〈Supernova〉時，4人在絢麗的燈光效果下展現力道十足的舞姿，MY也跟著熱唱「SU、SU、SU、SU、SUPERNOVA」，將演唱會氣氛炒到最高點。

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難得來到台灣，成員們也甜用中文自我介紹，中國成員NingNing說：「歡迎大家來我們演唱會！感覺今天的MY也很熱情，希望大家能好好期待並享受我們準備的歌曲。」Karina也甜用中文說「開始了」，示意要MY們跟著一起嗨。

▲▼直擊／Joeman現身aespa演唱會！　「被拍到台下尬舞」9千粉絲狂叫。（圖／iMe TW提供）

為了此次巡演，她們分別準備了精采的SOLO表演，Giselle、Karina、Ningning、Winter依序帶來〈Dopamine〉、〈UP〉、〈Bored!〉、〈Spark〉，展現性感、帥氣、甜美等不同的舞台魅力，NingNing透露4首歌曲都是由成員親自參與製作，並約定：「其實我們成員都很喜歡創作，希望接下來也能帶給粉絲們更多有各自色彩的歌曲。」預告未來也將會有新的創作與粉絲見面。

▲▼▲▼直擊／Joeman現身aespa演唱會！　「被拍到台下尬舞」9千粉絲狂叫。（圖／讀者提供）

▲▼Joeman現身aespa演唱會，被拍到台下尬舞。（圖／讀者提供）

▲▼▲▼直擊／Joeman現身aespa演唱會，被拍到台下尬舞。（圖／讀者提供）

來到安可環境時，大螢幕開始尋找台下觀眾熱舞，沒想到YouTuber Joeman也是歌迷之一，坐在台下的他秒站起來熱舞跳著〈Armageddon〉，9千名粉絲為他歡呼，氣氛超熱烈。

▲▼直擊／Joeman現身aespa演唱會！　「被拍到台下尬舞」9千粉絲狂叫。（圖／iMe TW提供）

▲aespa演唱會與粉絲共度七夕。（圖／iMe TW提供）

因應8月10日為七夕，4人嘴甜祝賀粉絲情人節快樂，Winter說：「今天能夠度過甜蜜的時光，我覺得非常開心。」Giselle與Karina秀出中文情話「謝謝我愛你」，最後寧寧結尾表示：「七夕快樂，感覺是非常有意義的一天，希望大家天天開心，每天都是七夕情人節。」演唱會畫下完美句點。

另外，此行來台時間較長的4人，從週四（7日）起就抽空到大直附近走走外，昨在演唱會後台也品嘗了蚵仔煎、滷肉飯、珍珠奶茶、車輪餅等台灣美食，此外，昨在後台品嘗了滷肉飯等台灣美食，主辦單位在後台也準備了遊戲室，設置桌上足球台、電動車、夾娃娃機等遊戲，讓4人在演出之餘也能好好放鬆。明（11日）還有最後一場演唱會，預計與台粉共度第三個夜晚。

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