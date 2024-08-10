林郁婷拿金牌「霸凌也不會停止」！唐綺陽列2點分析：要有心理準備

記者劉宛欣／綜合報導

台灣女拳王林郁婷深陷性別爭議風波，國際奧會（IOC）多次發聲力挺，仍面臨龐大輿論壓力。事件爆發以來台灣各界紛紛力挺林郁婷，幾個小時後她即將開打金牌戰，「國師」唐綺陽稍早也透過臉書再度發聲應援林郁婷，但也提醒台灣網友「大家要有心理準備，霸凌不會停止」。

▲林郁婷即將在11日凌晨出戰。（圖／路透）

唐綺陽10日晚間在臉書發文，指出林郁婷即使靠實力拿下了這次的冠軍，外界的霸凌也不會停止，她無奈指出「一來輸的人為逃避失敗，一定要大做文章；二來質疑者會『繼續貫徹質疑』」，她還拿電影《讓子彈飛》中的情節來比喻：「就算小六子以死證明自己只吃一碗涼粉，想搞你的人一樣不會信，反正死的是你不是她。」而這就是「世界殘酷真相」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲唐綺陽預告金牌戰後，霸凌也不會停止。（圖／記者林敬旻攝）

唐綺陽安撫大家，面對這樣殘酷的情況，「不能急著討公道」，直言：「公道沒那麼容易得，也不可能快，面對狗皮倒灶，要知道這是考驗的必經過程，自己只能自立自強。」並且要保持「善惡有報」的信念，只要相信自己沒有錯，繼續努力、繼續優秀，最後一定會有證明那一天，沉冤昭雪。

唐綺陽最後也再度信心喊話「這就是世界真相，孩子們，不要為此心痛或流淚，所謂他人認可是這世間最虛妄、最不受控制的部分，修煉自己的關鍵時刻，一定要自覺，絕不能 受到影響」，只要繼續當最優秀的自己就對了，並且也不忘再度隔空為11日凌晨即將迎接金牌戰的林郁婷打氣「郁婷加油，台灣加油」。