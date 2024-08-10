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直擊／宇多田光安可6度鞠躬　「偷拿中文小抄」讚台粉：你們amazing

記者吳睿慈／台北報導

日本「國民天后」宇多田光出道25年，首度在台灣開唱。她10日於台北小巨蛋揭開第一天演唱會序幕，1.1萬名歌迷到場朝聖，隨著燈光全部暗下，所有人以熱烈掌聲迎接天后出場，她帶來出道曲〈time will tell〉，穿著一身純白色西裝外套、寬鬆長褲，並梳起俐落勾耳後髮型，天后氣勢如虹現身，隨著音樂搖擺，全場沈浸於她的慵懶嗓音之中。

▲▼宇多田光。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供、攝影cherry chill will.）

▲宇多田光出道25年首度來台開唱。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供、攝影cherry chill will.）

宇多田光10日在台北小巨蛋揭開演唱會序幕，第一首歌帶來抒情歌曲〈time will tell〉，並用中文開口問候「大家好」，全場響起歡呼聲，歌單放入25年來的精華，除了有情歌也有動感歌曲，她唱到〈traveling〉時，把副歌部分交給觀眾唱，所有人跟著唱「traveling」，嗨到從位置上站起來搖擺，氣氛歡樂。

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與歌迷交流頻繁，宇多田光切換日、英、中文3語，為了台灣粉絲勤學中文，可愛地喊著「天氣很熱記得多渴水，謝謝」，要介紹下一首歌時，她還會俏皮地說：「請聽下一首歌。」溫柔的嗓音融化所有人，雖然事前擔心會有語言隔閡，但她稱讚台灣粉絲「你們amazing ，謝謝」。

▲▼宇多田光。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供、攝影cherry chill will.）

▲宇多田光安可6度鞠躬下台，還俏皮拿出小抄「平安回家喔」。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供、攝影cherry chill will.）

在唱到〈BAD MOD〉以前，她換上第二套服裝，把彩虹色系的裙裝穿在身上，從肩膀到裙底宛如染成一道彩虹，服裝非常美麗。她首度來到台灣，內疚讓歌迷等了25年，哽咽致歉：「我一直都知道大家在支持著我，一直想說要來，但我花了25年，才來到這裡，我很抱歉。」接著轉換話題，她開放台灣粉絲推薦美食，台下大喊珍奶、小籠包，她笑回「我會吃完再回去的！」嘴甜表示「現在因為大家的熱情，所以我很飽」。

宇多田光用出道曲〈Automatic〉為演唱會畫下句點，還把經典的沙發搬上舞台，最後她不忘致謝所有辛苦的工作人員，包含燈光師、舞台架設人員、攝影師等人，全場給予所有人掌聲鼓勵，她最後6度鞠躬，並俏皮地拿出小抄「平安回家喔」，完美結束第一天演唱會。

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宇多田光, 台北小巨蛋

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