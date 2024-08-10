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天后愛黛兒終於認了訂婚！　演唱會上「秀左手無名指」官宣閃爆

記者劉宛欣／綜合報導

英國歌后愛黛兒（Adele）在2019年宣布離婚，2021年認愛知名NBA經紀人里奇保羅（Rich Paul）之後，雙方頻頻被爆出已經結婚，但始終都未公開證實，去年底她出席好友艾倫卡爾（Alan Carr）的喜劇秀，在現場喊出「我結婚了」，被其他觀眾目睹並發文爆料，時隔半年多，她10日在慕尼黑舉辦演唱會時，終於首次在公開場合確認了與里奇保羅訂婚的消息。

▲愛黛兒在演唱會上證實訂婚消息。（圖／翻攝Adele Instagram、X）

▲愛黛兒在演唱會上證實訂婚消息。（圖／翻攝Adele Instagram）

愛黛兒10日在慕尼黑的演唱會上，確認與男友里奇保羅訂婚的消息，根據現場粉絲拍攝的影片中可以看到，一名粉絲舉起標語向她求婚時，愛黛兒以她一貫輕鬆的方式回應：「我不能嫁給你，因為我已經要結婚了！」在說這段話時，她還舉起了左手，秀出了左手無名指上的戒指，瞬間引起全場粉絲歡呼尖叫。

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▲愛黛兒在演唱會上證實訂婚消息。（圖／翻攝Adele Instagram、X）

▲愛黛兒直言「我已經要結婚了」。（圖／翻攝自X）

此前，愛黛兒於2023年就多次用「妻子」、「丈夫」來稱呼自己和里奇，但從未回應是否已經結婚，直到去年底在艾倫卡爾喜劇秀上首次承認，另一方面，她先前受訪時也曾透露想再生孩子，甚至已經有了一份替寶寶取名的清單，「每次我看到一個我喜歡的名字，我都會記在我的手機裡。」流露出對未來家庭的期待。

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