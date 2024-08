天后愛黛兒終於認了訂婚！　演唱會上「秀左手無名指」官宣閃爆

記者劉宛欣/綜合報導

英國歌后愛黛兒(Adele)在2019年宣布離婚,2021年認愛知名NBA經紀人里奇保羅(Rich Paul)之後,雙方頻頻被爆出已經結婚,但始終都未公開證實,去年底她出席好友艾倫卡爾(Alan Carr)的喜劇秀,在現場喊出「我結婚了」,被其他觀眾目睹並發文爆料,時隔半年多,她10日在慕尼黑舉辦演唱會時,終於首次在公開場合確認了與里奇保羅訂婚的消息。

▲愛黛兒在演唱會上證實訂婚消息。(圖/翻攝Adele Instagram)

愛黛兒10日在慕尼黑的演唱會上,確認與男友里奇保羅訂婚的消息,根據現場粉絲拍攝的影片中可以看到,一名粉絲舉起標語向她求婚時,愛黛兒以她一貫輕鬆的方式回應:「我不能嫁給你,因為我已經要結婚了!」在說這段話時,她還舉起了左手,秀出了左手無名指上的戒指,瞬間引起全場粉絲歡呼尖叫。

▲愛黛兒直言「我已經要結婚了」。(圖/翻攝自X)

此前,愛黛兒於2023年就多次用「妻子」、「丈夫」來稱呼自己和里奇,但從未回應是否已經結婚,直到去年底在艾倫卡爾喜劇秀上首次承認,另一方面,她先前受訪時也曾透露想再生孩子,甚至已經有了一份替寶寶取名的清單,「每次我看到一個我喜歡的名字,我都會記在我的手機裡。」流露出對未來家庭的期待。

“I’m already getting MARRIED” the way Adele showed off her engagement ring ???? pic.twitter.com/dN6ods0npq