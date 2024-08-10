韓網熱門／史上最感動逆應援！　親設遮陽棚「保冷箱＋5禮」全都送

記者張筱涵／綜合報導

南韓娛樂圈的粉絲應援一直都相當出名，近年來韓偶像們為了回饋支持，都會和代言品牌合作或親自發想主意來做「逆應援（역조공）」。近期以〈LAST PARADE〉回歸的BAMBAM今（10日）所準備的物品和措施，掀起了鳥寶寶（官方粉絲名稱）的瘋狂讚嘆。

【掀起粉絲騷動的BAMBAM逆應援Class】

怕粉絲會熱準備了遮陽棚，也給了可以坐下地上的板子

[廣告]請繼續往下閱讀...

冰袋、能量飲、刻有BAMBAM名字的隨身電扇和隨身杯

還有蔘雞湯

真的超棒

之前活動的時候也有

這時候的天氣很好，所以以野餐概念準備了

Q. 今天做了什麼？逆應援？

A. 音樂節目事前錄製後進行了迷你見面會，（那些禮物）都是逆應援

Q. 那個保冷箱也是給粉絲的嗎？

A. 對

｜討論區留言｜

1. 太有誠意了，好狂喔

2. 太有SENSE了

3. 即使很有錢也不一定做得到的事情，真的有用心ㅠㅠ

4. 好想去…住在他縣市的鳥寶每次都只能看照片ㅠ遮陽棚真的太棒了

5. 哇！粉絲真的一定很幸福，有這樣的SENSE又如此細心，真的太帥了

6. 哇！不只有遮陽棚還有逆應援，太帥了

7. 希望BAMBAM參演更多綜藝節目，對他很有好感

8. 真的有在思考實用性，好棒

9. 裝著逆應援物的籃子和保冷箱也是直接給嗎？還是只能拿內容物？

﹂ 嗯嗯，都是可以帶走的，箱子和籃子都是粉絲的

10. 對粉絲很好的歌手真的會讓人想支持他

11. SENSE太棒了！粉絲一定很驕傲

12. 很會向粉絲表達愛意的偶像們真的好棒

13. 哇！讓逆應援真的像收禮一樣，不是直接給東西而是有精心包裝的方式（籃子），真的是史上最棒的，作為非偶像粉的立場來說這是我看過的逆應援裡面最感動的了

14. 哇！遮陽棚！沒錯…最近這麼熱…粉絲到底要怎麼坐在地上，沒有陰影處就乾脆弄出來，深刻感受到他為粉絲著想的心意

15. 起雞皮疙瘩！粉絲一定很開心