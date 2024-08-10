GOOGLE「如何七夕時馬上有對象」一張圖解答！洗菜：好的謝謝

記者潘慧中／綜合報導

洗菜（王宇君）熱愛籃球，一度有「籃球界的莎賓娜」的封號，2021年更因參加《全明星運動會2》人氣再攀高峰，感情生活同樣備受關注。有趣的是，她10日上網搜尋完「如何七夕時馬上有對象」後，得到了出乎意料的答案。

▲▼洗菜問GOOGLE「如何七夕時馬上有對象」。（圖／翻攝自Instagram／jumi0118）



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10日適逢七夕情人節，洗菜心血來潮詢問GOOGLE馬上有新對象的秘訣，「有不會的東西就是要GOOGLE」，結果卻得到馬匹上面站著兩隻大象的圖片，「這個圖也是GOOGLE找的喔！」

▲洗菜個性幽默。（圖／翻攝自Instagram／jumi0118）



洗菜頓時哭笑不得，「好的七夕快樂謝謝。」更有趣的是，她發現其他網友詢問了極為離奇的問題，「伴侶政府會發嗎？」截圖上傳後，意外引發討論。

▲洗菜的感情生活備受關注。（圖／翻攝自Instagram／jumi0118）



事實上，洗菜曾坦言在戀愛中是「為愛付出一切」的類型，即便對方沒有錢也可以，養過男友、幫忙付三餐錢，還給過零用錢等。然而，儘管感情歷經挫折，讓她有點心灰意冷，她仍期待愛情。至於另一半的條件，她曾透露不在乎外表，只要順眼就可以，希望對方是個幽默孝順的人。