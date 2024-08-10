本土劇女星宣布雙重喜訊！　嫁「50萬YouTuber」開心曝寶寶性別

記者黃庠棻／台北報導

藝人臧芮軒演出電視劇《甘味人生》、《一家人》漸漸走紅，吸引數十萬名粉絲關注，她平時常透過網路分享生活照，跟粉絲互動。今年1月時宣布正式改名成「臧芮萱」，原因是「希望自己更女性化一點」，今（10）日適逢七夕，她也宣布了結婚的好消息。

▲臧芮萱日前宣布改名。（圖／翻攝自Instagram／juihsuanfans）

臧芮萱突然在七夕情人節於社群網站上宣布結婚的好消息，不僅曬出一系列跟老公的合照，還甜蜜宣布「我們結婚了，選擇在七夕當天公佈，除了有節日上的意義，我們希望大家也都能找到有情人終成眷屬」，私底下對於感情生活相當低調的她，也透露了公開的契機「希望能在忙碌的生活中，還能擁有屬於我們倆一點點的隱私及幸福」。

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▲臧芮萱公開結婚消息。（圖／汗土娛樂提供）

不僅如此，臧芮萱甜蜜告白老公「總是喜歡默默為自己訂下一些目標和計畫，希望34歲這年能和我愛的人結婚，怡塵就是那位我心目中的白馬王子。」在交往期間兩人亦師亦友，也擁有一樣的價值觀，相處起來非常舒服，她更期許自己未來能做個「賢內助」，甚至語帶玄機地透露「現在除了開心，更期待我們的寶寶出生」。

▲臧芮萱公開結婚消息。（圖／汗土娛樂提供）

對此，《ETtoday星光雲》詢問臧芮萱經紀人，對方回應小倆口已經低調交往5年，老公怡塵是YouTuber「全民瘋車Bar」，擁有約50萬訂閱者，目前她以懷孕約5個月，寶寶已經確定是男孩，夫妻倆已經在6月6日登記結婚，一次宣布兩個喜訊。

▲臧芮萱公開結婚消息。（圖／汗土娛樂提供）