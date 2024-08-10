陳天仁遭爆劈腿不只一人！　「愛孩子、寵物攏是假」前男友不忍了

記者黃庠棻／台北報導

女星陳天仁近期遭懷疑在與「小6歲男友」皇毅交往時劈腿，曾透過經紀人回應「交往實際發生的事，只有當事人最清楚。」日前登上綜藝談到交往的經歷，自曝被男方家人懷疑「貪圖家產」而反對戀情。怎料，皇毅10日深夜在Threads上指控她多項惡行，引起熱議。

▲陳天仁前男友疑似不滿她上節目爆料，怒而發文指控。（圖／翻攝自Instagram／tts0og）

皇毅10日深夜在Threads上截圖陳天仁上節目說話的畫面，雖然沒有明確指出女方身份，但仔細對比他口中的「前女友」就是陳天仁本人。皇毅一一點出對對方的不滿，包含在交往期間不斷說謊，有劈腿、心靈出軌，就連愛寵物、愛小孩的形象都是假的。

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▲皇毅Threads發文。（圖／翻攝自Threads／_s8rk_）

而皇毅決定出面指控陳天仁的原因，就是女方上節目抹黑他的家人，包含被他家人懷疑「貪圖家產」而反對雙方戀情，甚至轉為地下情之後還必須躲到廁所護愛等等，讓他忍不住為了家人而站出來發聲。

▲陳天仁遭指控劈腿不只一人。（圖／翻攝自Instagram／tts0og）

不僅如此，皇毅還表示在自己爆料陳天仁感情不忠後，女方擔心形象受到影響，不斷地道歉，還「以死相逼」要求他刪文，但面對劈腿一事卻隻字未提，他連一個抱歉都沒有收到。皇毅甚至爆料陳天仁劈腿的對象似乎不只一個。

對此，《ETtoday星光雲》詢問陳天仁方，經紀人僅低調回應「找人中」，目前尚未針對此事發言。