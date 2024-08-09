震撼彈！羅時豐突發聲明「78萬YT頻道影片全下架」　網錯愕：蛤？

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌王羅時豐2020年成立YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」，沒想到大受歡迎，至今累積訂閱人數達到78.6萬人，讓他擁有「國民姑丈」的封號，也再創事業巔峰，沒想到稍早卻發出聲明，表示「羅時豐DL.不務正Ya」等所有社群將轉換管理團隊，影片之後也會全面下架。

▲羅時豐團隊突宣佈，YT頻道等社群將全面下架影片、圖文。（圖／翻攝羅時豐IG）

羅時豐的團隊透過聲明，公開了頻道轉換管理團隊的消息，礙於法規，原本的影片、圖文、肖像等不能轉讓使用，因此在9日晚上9點至11日中午12點之間，提供給曾經拍攝過的商家及素人嘉賓，可以將影音及圖文留存紀念，但不可再上傳網路平台或進行商業行為，8月11日下午1點就會全面將影片下架。

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此外，聲明也表示，之後羅時豐會出現在另一個YouTube頻道「大牛比較懶」，感謝粉絲支持。由於消息來得相當突然，讓不少粉絲都十分錯愕，紛紛留言：「蛤」、「發生什麼事」。對此，暫未取得羅時豐YouTube窗口回應。

▲羅時豐團隊聲明。（圖／翻攝IG／dl_livevil）

聲明全文：

『羅時豐D.L 不務正YA』官方YouTube頻道、FaceBook粉絲專頁、Instagram、TikTok因轉換管理團隊，上述社群平台中的影音、圖文、肖像授權同意書係屬於不務正業娛樂有限公司 (下稱本公司)所有，礙於法律規範因素不得轉讓使用。

特此於中華民國113年8月9日21時至8月11日12時，提供予曾經拍攝過的素人嘉賓、商家，影音、圖文留底以茲紀念，唯不得上傳網路平台及任意商業行為，本公司將於中華民國113年8月11日13時進行下架動作。

本公司另一YouTube頻道『大牛比較懶』仍正常運作，羅時豐aka大牛aka DANIEL aka 國民姑丈，仍會不定時出現在『大牛比較懶』，請各位牛粉們敬請期待。

最後感謝各界親朋好友的關心，特此公告感謝一路支持我們的牛粉、廠商及媒體好友們，如未來有相關合作需求，請洽『大牛比較懶』。嘿嘿嘿… 不務正業娛樂有限公司 愛你喔❤️ 中華民國113年8月9日