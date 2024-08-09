吳鳳土耳其話「拍片聲援林郁婷」！　心疼喊：她是女生

記者王靖淳／綜合報導

台灣奧運拳擊國手林郁婷8日凌晨擊敗土耳其對手卡拉蔓（Esra Yıldız Kahraman），但對手比出「X」手勢，意指女性染色體，藉此諷刺林郁婷的性別爭議，引發網友怒火。土耳其裔的藝人吳鳳賽後發文恭喜，不料卻遭網友洗版砲轟，為此，他今（9）日也在YouTube頻道上傳影片分享自己對此事的看法，同時也用母語土耳其話介紹林郁婷表示：「她就是女生。」

▲吳鳳透過影片回應近期被出征的風波。（圖／翻攝自YouTube／吳鳳Rifat）

吳鳳表示，之所以決定拍攝這支影片，主要是想對此事件作出澄清，同時他也在影片中使用土耳其語向土耳其的媒體和觀眾說明事情的真相，「身為土耳其人，我想分享這些細節給你們知道。簡單說，台灣的檢驗、國際的檢驗，都證明林郁婷是女生，奧運之前都經過檢驗，她曾經的比賽紀錄都很正常。」身為住在台灣的土耳其人，吳鳳希望將這些資訊分享給海外的媒體，「台灣人也想要注意到，希望大家對林郁婷公平對待！她是女生，以前的參賽紀錄都很正常。」

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▲吳鳳拍影片聲援林郁婷。（圖／翻攝自YouTube／吳鳳Rifat）

吳鳳坦言，起初並未想到會成為攻擊目標，後來發現自己成了網絡上被攻擊的對象，有些人甚至要求他「滾回土耳其」，並對他發表了許多難聽的言辭，他認為這些言論是無理的。針對外界關注的焦點，吳鳳解釋說道，自己對林郁婷的支持是出於對她的認同，並且他強調土耳其選手的行為與自己無關，「那是個人的行為，和我無關，不代表整個土耳其。」