ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳鳳土耳其話「拍片聲援林郁婷」！　心疼喊：她是女生

記者王靖淳／綜合報導

台灣奧運拳擊國手林郁婷8日凌晨擊敗土耳其對手卡拉蔓（Esra Yıldız Kahraman），但對手比出「X」手勢，意指女性染色體，藉此諷刺林郁婷的性別爭議，引發網友怒火。土耳其裔的藝人吳鳳賽後發文恭喜，不料卻遭網友洗版砲轟，為此，他今（9）日也在YouTube頻道上傳影片分享自己對此事的看法，同時也用母語土耳其話介紹林郁婷表示：「她就是女生。」

▲吳鳳。（圖／翻攝自YouTube／吳鳳Rifat）

▲吳鳳透過影片回應近期被出征的風波。（圖／翻攝自YouTube／吳鳳Rifat）

吳鳳表示，之所以決定拍攝這支影片，主要是想對此事件作出澄清，同時他也在影片中使用土耳其語向土耳其的媒體和觀眾說明事情的真相，「身為土耳其人，我想分享這些細節給你們知道。簡單說，台灣的檢驗、國際的檢驗，都證明林郁婷是女生，奧運之前都經過檢驗，她曾經的比賽紀錄都很正常。」身為住在台灣的土耳其人，吳鳳希望將這些資訊分享給海外的媒體，「台灣人也想要注意到，希望大家對林郁婷公平對待！她是女生，以前的參賽紀錄都很正常。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳鳳（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲吳鳳拍影片聲援林郁婷。（圖／翻攝自YouTube／吳鳳Rifat）

吳鳳坦言，起初並未想到會成為攻擊目標，後來發現自己成了網絡上被攻擊的對象，有些人甚至要求他「滾回土耳其」，並對他發表了許多難聽的言辭，他認為這些言論是無理的。針對外界關注的焦點，吳鳳解釋說道，自己對林郁婷的支持是出於對她的認同，並且他強調土耳其選手的行為與自己無關，「那是個人的行為，和我無關，不代表整個土耳其。」

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌澎湃補給箱 嚴選精緻豐富組合 買1送1共帶回50包

推薦閱讀

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！　親揭進管制區原因：齊麟說想第一個看到我

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！　親揭進管制區原因：齊麟說想第一個看到我

傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

王陽明信義區開百萬阿法被撞！驚險畫面曝　他下車怒飆肇逃男：還在笑

王陽明信義區開百萬阿法被撞！驚險畫面曝　他下車怒飆肇逃男：還在笑

陳詩媛無名指驚見「戒指套牢」！88節回王齊麟家　給承諾：永遠在一起

陳詩媛無名指驚見「戒指套牢」！88節回王齊麟家　給承諾：永遠在一起

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

愛爾達主播失言「林郁婷獲勝是送88節禮物」遭炎上！　急道歉吐真相

愛爾達主播失言「林郁婷獲勝是送88節禮物」遭炎上！　急道歉吐真相

國光女神搭郵輪遇「落海身亡」事件！影片曝光她嚇壞：是不是要拜拜

國光女神搭郵輪遇「落海身亡」事件！影片曝光她嚇壞：是不是要拜拜

郭書瑤、劉品言「細帶比基尼」洩E級巨胸！閨蜜嘟嘴玩親親辣翻網

郭書瑤、劉品言「細帶比基尼」洩E級巨胸！閨蜜嘟嘴玩親親辣翻網

反對林郁婷主動再做檢測！　資深媒體人轟JK羅琳：真的腦袋壞掉

反對林郁婷主動再做檢測！　資深媒體人轟JK羅琳：真的腦袋壞掉

王昶神似陸劇男神爆紅！　抖音漲粉破百萬「連夜取關700個美女」

王昶神似陸劇男神爆紅！　抖音漲粉破百萬「連夜取關700個美女」

獨家／悲傷父親節　離婚協議被當廢紙　依依三月就被逐出前夫家

獨家／悲傷父親節　離婚協議被當廢紙　依依三月就被逐出前夫家

遭爆鬧翻黃偉晉還取關IG！　龔言脩認了...親揭2人吵架內幕

遭爆鬧翻黃偉晉還取關IG！　龔言脩認了...親揭2人吵架內幕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！　親揭進管制區原因：齊麟說想第一個看到我

傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

王陽明信義區開百萬阿法被撞！驚險畫面曝　他下車怒飆肇逃男：還在笑

陳詩媛無名指驚見「戒指套牢」！88節回王齊麟家　給承諾：永遠在一起

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

愛爾達主播失言「林郁婷獲勝是送88節禮物」遭炎上！　急道歉吐真相

國光女神搭郵輪遇「落海身亡」事件！影片曝光她嚇壞：是不是要拜拜

郭書瑤、劉品言「細帶比基尼」洩E級巨胸！閨蜜嘟嘴玩親親辣翻網

反對林郁婷主動再做檢測！　資深媒體人轟JK羅琳：真的腦袋壞掉

王昶神似陸劇男神爆紅！　抖音漲粉破百萬「連夜取關700個美女」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

吳鳳, 林郁婷, 奧運

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／台上闖入不速之客！aespa安可崩潰尖叫竄逃　寧寧：別殺牠 
  2. 震撼彈！羅時豐突發聲明「78萬YT頻道影片全下架」　網錯愕：蛤？
  3. 吳鳳土耳其話「拍片聲援林郁婷」！　心疼喊：她是女生
  4. 陳怡叡曬泳裝辣照！反差淡妝加「超兇事業線」掀網暴動：太犯規
  5. 王彩樺帶2女兒朝聖aespa演唱會！場外歌迷圍觀搶合照　反應超親民
  6. 直擊／Karina「連續震胸」舞蹈辣爆了！　aespa：台北MY最會唱歌
  7. 原民音樂節卡司公布！　巴大雄、阿爆都來了「壓軸是VERA」
  8. 短今騎Ubike被機車撞！　PO哭臉圖曝傷勢：有點痛
  9. 直擊／aespa神曲〈Drama〉霸氣登場　「奶音講中文」9千人塞爆林口
  10. 蘇打綠遠赴倫敦錄音　吳青峰認「躲酒鬼」：怕被抓到

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366