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郭子乾力挺拳擊好手林郁婷　再挺吳鳳要網友將心比心

記者葉文正／台北報導

藝人郭子乾今天參加「處騙不驚　樂活防詐」活動，他提到已故的爸爸曾被詐騙10萬元，後來也沒追回。而談到台灣奧運拳擊國手林郁婷，郭子乾表達力挺態度，也呼籲大家不要牽連吳鳳，痛批：「別在鍵盤上操作自己心情。」

▲▼ 台灣女拳王林郁婷、阿爾及利亞拳后克莉芙陷入性別爭議。（圖／路透）

▲ 台灣女拳王林郁婷實力堅強不斷被黑。（圖／路透）

郭子乾今天與刑警一起呼籲防堵詐騙，也坦承：「爸爸曾有遇過詐騙犯，十幾年前，歹徒打電話，騙說我被綁架，爸爸竟二話不說匯10萬元給人家，後來我跟他說，你好歹打電話給我，確定我安全再說，後來錢也沒追回來，當時那個假綁匪，一直喊爸爸救我，爸救我。」心急的老父就趕緊匯款給對方。

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▲郭子乾(中)今天與刑警演出行動劇 。（圖／記者葉文正攝）

▲郭子乾(中)今天出席活動。（圖／記者葉文正攝）

包括郭子乾自己也遇過詐騙事件，他透露：「對方打來說你兒子在我這邊，最近也有，我則是不接莫名其妙的電話防杜這類人騷擾。今年年初詐騙犯用ETC為理由，說我餘額不夠，但點進去不能付款，我自己發現其實還有五、六百元，才發現這是詐騙，所以也不要點莫名其妙的連結。」

▲郭子乾(中)今天與刑警演出行動劇 。（圖／記者葉文正攝）

▲郭子乾(中)今天與刑警演出行動劇 。（圖／記者葉文正攝）

郭子乾也提到，很多用罪犯用臉書騙粉絲，「粉絲跟我講，這是你臉書嗎，發現我的照片有被利用，幸好粉絲沒有上當，這些詐騙都用生活息息相關的理由，最近還有退稅的詐騙，要請我們提供帳戶要退稅，幸好我沒有上當。」

▲郭子乾(中)今天與刑警演出行動劇 。（圖／記者葉文正攝）

▲郭子乾透露爸爸曾被詐騙。（圖／記者葉文正攝）

而我國奧運57公斤級拳擊好友林郁婷不斷被對手與無知外人攻擊，郭子乾也熱心表示：「我覺得林郁婷全民都要站出來支持她，而且她已到金牌戰，傳言還是一直在騷擾她，表示她有實力，大家才要黑她，土耳其已被她打敗，還要做出那種手勢，真的很無知。」

只不過台灣方面也有波瀾，來自土耳其的吳鳳，無端被網友攻擊，郭子乾也說：「當然沒有道理，將心比心，人家吳鳳只是生長在土耳其，關他何事？雖然我們選手被質疑，網友不要一直在鍵盤上面操作自己心情。」

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