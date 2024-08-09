串流收視週榜／張娜拉爽劇《好搭檔》2平台第一！男神隱婚劇勾少女心

記者陳芊秀／綜合報導

時逢夏季奧運，又邁入8月份，台灣各家串流OTT的收視因為新片上架，排行又出現新的作品。南韓凍齡女神張娜拉主演的《好搭檔》，收看人數不斷增加，陸劇暑期檔好劇狂出，擅長演霸道總裁的魏哲鳴新劇《私藏浪漫》，再度收服不少少女心。《ETtoday星光雲》為大家送上最新串流收視排行。

friDay影音／《是偶然嗎？》霸榜第一

▲friDay影音收視週榜（7/29-8/4）。（圖／friDay影音提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

夏季就是要追愛情片！韓劇《是偶然嗎？》描述10年後重逢初戀的愛情故事，改編自網路漫畫，由金所泫搭檔蔡鍾協，持續霸榜平台收視冠軍。緊接著收視第2高的是愛情喜劇《陪玩的女人》，描述金盆洗手轉行的黑道老大，遇見令自己心動女人的故事，前兩部都是愛情劇，長年排第一的韓綜《Running Man》本週暫時退居第3。

▲金所泫、蔡鍾協的新劇《是偶然嗎？》充滿浪漫甜蜜氛圍。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／林依晨《車頂上的玄天上帝》登冠

▲Hami Video收視週榜（7/29-8/4）。（圖／Hami Video提供）

林依晨、周渝民、阮經天等人主演的電影《車頂上的玄天上帝》，如今也登上串流平台播出，上線首週就空降冠軍。林依晨日前播畢的新劇《不夠善良的我們》人氣席捲串流平台，拍電影與周渝民、阮經天等男神飆演技，讓觀眾大飽眼福。

iQIYI／《四海重明》張凌赫演帝君

▲iQIYI收視週榜（7/29-8/4）。（圖／iQIYI提供）

張凌赫自2022年《蒼蘭訣》的「長珩仙君」爆紅後，自此戲約不斷，光是2023年就有4部劇播出，今年繼《狐妖小紅娘月紅篇》、《度華年》後，暑期檔又播出仙俠劇《四海重明》，搭檔女星景甜，戲裡飾演隱藏身份的帝君，法力高強，劇集上線首週收視就排行第3名。

▲張凌赫、景甜合作仙俠劇《四海重明》。（圖／翻攝自臉書）

KKTV／《黑色止血鉗2》主角將來台

▲KKTV收視週榜（7/29-8/4）。（圖／KKTV提供）

《黑色止血鉗》改編自海堂尊的小說，以心臟手術為主題，最新續集《黑色止血鉗2》找回原班人馬，繼續上演搶救生命的精彩劇情，劇集在日本夏季檔屬於高收視，最新一週在KKTV衝上前3名。主角二宮和也、竹內涼真更將來台舉辦見面會，讓劇迷相當期待。

LINE TV／魏哲鳴新劇《私藏浪漫》

▲LINE TV收視週榜（7/29-8/4）。（圖／LINE TV提供）

魏哲鳴是近年大陸現代偶像劇的人氣男神，2021年因《賀先生的戀戀不忘》打開知名度，光是2023年就有5部偶像劇，其中在《以愛為營》飾演財金教授，電翻無數少男少女。他在偶像劇常演霸道總裁型角色，且2024年才過一半，就已經播了第5部新劇《私藏浪漫》，現在衝上LINE TV收視第3名。他在戲裡是銀行拓展部的部長，與暗戀10年的對象隱婚，平台更將他近年代表作上線直播台，又圈一票新粉絲。

MyVideo／張娜拉《好搭檔》爽劇風

▲MyVideo收視週榜（7/29-8/4）。（圖／MyVideo提供）

張娜拉婚後仍是收視女王，新劇《好搭檔》扮演知名離婚女律師，但自己也陷入離婚危機，與菜鳥律師共同面對各種艱難官司。她在劇中有眾多法庭攻防場面，對觀眾來說宛如看暢快爽劇，同時在LINE TV、MyVideo登上收視冠軍。

▲張娜拉《好搭檔》走爽劇風。（圖／MyVideo提供）