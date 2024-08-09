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盧貝松監製《台北追緝令》！導演爸媽「來自嘉義」選台灣拍原因曝

記者黃庠棻／台北報導

由「億萬票房名導」盧貝松（Luc Besson）監製、台灣出身的好萊塢導演黃嘉智（George Huang）執導，兩人攜手帶來將在9月25日（週三）於全台灣盛大上映的爆爽動作鉅片《台北追緝令》（Weekend in Taipei）。據悉，本片原定以香港作為故事背景，但因資金規劃變動，於是在盧貝松的大力推薦之下改到台北拍攝。

▲盧貝松新片《台北追緝令》海報、預告公開。（圖／采昌提供）

▲盧貝松新片《台北追緝令》。（圖／采昌提供）

導演黃嘉智在2023年2月動身來台灣勘景14天，並在實際走訪各個城市之後，驚豔於台灣的美麗與多樣，決定立刻改寫劇本。尤其本片場景涵蓋整個大台北，獲得臺北市政府、台北市文化局、台北市文化基金會，以及台北市電影委員會等各公單位支持，申請協拍的項目高達99項，甚至因為有大量飛車追逐場面，所以申請了12條道路管制拍攝，刷新在台北拍攝電影，申請最多道路管制的新高紀錄，也讓台灣美景即將透過本片，展現在全世界觀眾眼前。

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▲《台北追緝令》。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲《台北追緝令》導演的爸媽來自嘉義。（圖／采昌國際多媒體提供）

《台北追緝令》由路克伊凡斯（Luke Evans）、桂綸鎂、「韓哥」姜成鎬（Sung Kang）、楊明偉（Wyatt Yang）攜手主演，導演黃嘉智的父母親來自嘉義，過去他也曾跟隨家人返台探親，這次透過場勘深入走訪台灣各地之後，他也為之驚艷大讚：「這是我第一次實際看見台灣的一切，這是個非常適合拍攝的美麗之地，如此有電影感，如此多樣化。你先是在大型市區，但20分鐘後又能到有瀑布的山林之中，真是令人驚艷！」這也讓他立刻決定將背景設定在台北，重新改寫劇本。

▲《台北追緝令》。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲《台北追緝令》。（圖／采昌國際多媒體提供）

以台北市為主要場景的《台北追緝令》，在取景拍攝期間，臺北市政府、台北市文化局、台北市文化基金會、台北市電影委員會全力協調各公單位給予支持。本片場景分布涵蓋整個大台北，申請達99個協拍項目，也因為大量飛車追逐的劇情需求，申請在內湖、中山、士林、信義、中正、萬華、大同、大安等8區12條道路管制拍攝，締造在台北拍攝電影，申請最多道路管制的全新紀錄。

▲盧貝松新片《台北追緝令》海報、預告公開。（圖／采昌提供）

▲《台北追緝令》。（圖／采昌國際多媒體提供）

值得一提的是，其中連續五晚在自強隧道單向調撥拍攝的難度最高，因為需要拍攝跑車追逐及撞車翻覆等情節，法國特技指導須於路面固定車用三角跳台；經過台北市電影委員會偕同劇組與新工處等相關單位，召開兩次跨局處會議，協調每夜的管制時間、安全且可行性作業方案，以及確保事後不影響車輛安全通行等事宜，最終順利拍攝，並由新工處委外配合的廠商完成道路舖面場復作業。期間，台北市電影委員會除了參與製作協拍之外，也提供演職員、後製等協助，並結合民間資源給予的器材、後製科技技術上的支援，後續也將在電影宣傳期協助上映宣傳等活動。

▲盧貝松新片《台北追緝令》海報、預告公開。（圖／采昌提供）

▲《台北追緝令》。（圖／采昌國際多媒體提供）

這部集結億萬票房製作團隊，將讓全世界觀眾都看見台灣之美的《台北追緝令》，即將在9月25日（三）於全台盛大上映。本片劇情描述美國緝毒局探員約翰（路克伊凡斯飾演），不僅是超強工作狂，更會犧牲一切、不擇手段，只為順利完成案件。不巧，在命運的捉弄下，他與思維敏捷又難以追捕的頂級「車手」喬伊（桂綸鎂飾演）墜入愛河，最後卻捲入犯罪陰謀當中，迫使兩人分開。沒想到15年過去，約翰為了緝捕販毒集團首腦關（姜成鎬飾演）來到台北，原本預計停留一個週末的時間，但彷彿命運再度出手攪和，讓他與喬伊奇蹟般地重逢，更發現她已經有個兒子雷蒙（楊明偉飾演）。此時，關的威脅伴隨而來，讓三人不得不攜手迎戰。

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