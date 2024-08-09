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FTISLAND高喊「See you soon」迅速3月內返台　高流開唱票價出爐　

記者吳睿慈／台北報導

南韓樂團FTISLAND於7月來台參加音樂節，獨特魅力收服全場觀眾。當時李洪基在台上高喊一聲「See you soon」，時隔3個月，他們帶著最新巡演專場返台，10月26日即將在高雄流行音樂中心開唱，門票預計於17日上午11點在ibon售票網站及全臺7-11 ibon機台開賣。

▲▼FTISLAND相隔3個月返台開唱。（圖／ 希林國際Chillin International提供）

▲FTISLAND相隔3個月返台開唱。（圖／ 希林國際Chillin International提供）

FTISLAND於7月發行正規七輯《Serious》，象徵打破大眾對於他們的固有觀念、擺脫世俗定義而展現自我本色的含義。團員參與全專輯的作詞作曲，也在廣播節目時提到：「發行正規專輯並不是當前演藝圈的趨勢，不過這張專輯從去年就開始籌劃，灌注了屬於FTISLAND的特色和想傳達的訊息。」

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專輯採用雙主打的形式，專輯同名歌曲〈Serious〉以雄壯的樂曲和渾厚的唱腔表現出他們堅定朝向目標的決心，〈BURN IT〉則是以成員強烈的嗓音與慵懶的旋律呈現了沈穩的男性形象，讓人看見他們多樣的音樂風格和反轉魅力。

▲▼FTISLAND。（圖／ 希林國際Chillin International提供）

▲▼FTISLAND票價、福利出爐。（圖／ 希林國際Chillin International提供）

▲▼FTISLAND。（圖／ 希林國際Chillin International提供）

《2024 FTISLAND LIVE 'PULSE’ IN KAOHSIUNG》預計於10月26日在高雄流行音樂中心舉辦，門票在17日上午11點開賣，票價為5880、4880、3880、2880元，另推出限量VIP套票6580元（含價值5880元票券乙張、特區優先入場資格、會前彩排福利、獨家小卡一組），凡於10月7日前購票者，還有機會在10月12日使用一元加購親筆簽名海報、會後歡送、親筆簽名拍立得等福利。

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