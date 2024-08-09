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陳詩媛無名指驚見「戒指套牢」！88節回王齊麟家　給承諾：永遠在一起

記者田暐瑋／綜合報導

王齊麟和李洋在巴黎奧運奪得金牌，7日回國時，因為王齊麟女友陳詩媛到場接機引發爭議。小倆口無畏酸民，繼續大方放閃，還PO出帶女友見家長的合照，卻被發現陳詩媛的無名指上戴著一枚戒指，引發外界討論，紛紛敲碗起鬨：「快把十元娶回家啦！」

▲王齊麟帶陳詩媛回家吃飯。（圖／翻攝自王齊麟臉書IG）

▲王齊麟帶陳詩媛回家吃飯。（圖／翻攝自王齊麟臉書IG）

王齊麟8日在IG限動PO照，分享帶著弟弟和陳詩媛一起到球場打球的畫面，笑說：「金牌的女朋友終於開始打球了。」打完球又帶陳詩媛回家吃飯，弟弟王齊碩也在一旁，照片中陳詩媛比出YA的俏皮手勢微微遮住臉，被發現無名指戴著一枚戒指，由於先前王齊麟多次釋放結婚意願，而有網友許願兩人永遠在一起，他也霸氣回答：「沒問題！」更讓外界猜測是否好事將近。

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▲王齊麟帶陳詩媛回家吃飯。（圖／翻攝自王齊麟臉書IG）

▲陳詩媛無名指有戒指。（圖／翻攝自王齊麟臉書IG）

陳詩媛接機王齊麟遭酸民攻擊沾光，更被質疑「為何可以進出管制區」，事後教育部體育署出面說明，因羽球男雙衛冕奧運金牌實屬不易，王齊麟親友提出進管制區接機需求，因此協助王齊麟女友和經紀人申請進入管制區，陳詩媛經紀公司也做出回應：「希望大家能給齊麟和詩媛兩個人多一點空間，把焦點放在選手們身上，真的謝謝大家！」

對於女友遭謾罵，王齊麟坦言相當難過，「他們的留言真的有點過分。」自責繼續放閃會害女友被罵，「都是十元被攻擊，我會難過。」還PO出了一個心碎符號，即便不捨女友，但他強調不會口出惡言：「雖然看到女朋友被欺負很生氣，但還是要好好的對話，不用讓事態升級。」

(外送稿用)▲▼王齊麟曬女友打羽球畫面。（圖／翻攝自Instagram、Threads／chilinwang）

▲王齊麟曬女友打羽球畫面。（圖／翻攝自Instagram、Threads／chilinwang）

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