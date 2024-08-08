威廉父親節出門「偷塞錢給老婆」　卓君澤曝寵妻紙條：謝謝你的愛

記者蔡宜芳／綜合報導

前體育主播卓君澤在2022年嫁給威廉（廖亦崟），育有一個寶貝兒子「百香果」。她8日透露威廉在父親節出外景前，竟然偷偷塞錢給她，還留了張充滿愛意的紙條，讓網友都感動表示「很可以」。

▲威廉和卓君澤結婚兩年，育有一個兒子。（圖／翻攝自Instagram／liaowilliam、lindsey_chocho）

卓君澤表示，她在出門前有檢查包包的習慣，確認自己是否有帶齊信用卡和現金，結果8日打開錢包時，發現威廉竟然偷偷夾了一張紙條寫道：「不用為了錢而煩惱。」並在她的錢包裡頭放了錢。

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▲卓君澤分享威廉寫的紙條。（圖／翻攝自Instagram／lindsey_chocho）

卓君澤透露，其實自己前一天在睡前曾脫口說：「最近錢包像破了洞。」沒想到，威廉在聽到這句話後，隔天一大早出外景前，就偷偷在她的錢包中塞了些錢，「這是你第一個父親節，百香果已經睡了，你還在外景，而我終於能看奧運直播，沒能特別慶祝，卻平凡、幸福的日常，謝謝你給予這個家許多愛。」

卓君澤的PO文貼出後，網友紛紛留言「太感人了」、「好貼心，幸福一家人」、「突然覺得甜甜的」，讚賞威廉的溫暖寵妻舉動。

【卓君澤全文】

習慣性在出門前再檢查一次包包，看看信用卡、現金是否帶齊，於是發現了這張字跡潦草卻充滿愛的紙條。

只因睡前隨口說：「最近錢包像破了洞」，你便在隔天一大早出外景前，塞了些藍色小朋友進錢包。

這是你第一個父親節，百香果已經睡了，你還在外景，而我終於能看奧運直播，沒能特別慶祝，卻平凡、幸福的日常，謝謝你給予這個家許多愛。

#父親節快樂

#付清節