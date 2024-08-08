吳鳳無辜挨轟再發聲！　「人生最複雜父親節」預告拍片聲援林郁婷

記者蔡宜芳／綜合報導

土耳其裔男星吳鳳早在多年前就取得台灣身分證，然而日前卻因台灣選手林郁婷在奧運上被土耳其對手公開羞辱，連帶遭到部份網友遷怒。對此，吳鳳8日晚間二度發聲，坦言這是他人生中「最複雜的父親節」，也表示明天將會拍片以家鄉話為林郁婷聲援。

▲吳鳳因林郁婷在比賽上被土耳其選手羞辱，遭到網友遷怒。（圖／翻攝自吳鳳臉書、達志影像）

吳鳳在貼文中表示，早上原本開開心心地起床，結果發現自己竟然被網友莫名攻擊，「不過我當然這知道這些人不代表台灣人，應該很多根本不是台灣人！所以真的不需要太在乎！」他認為，現在正處於一個特別的時代，尤其在網路上，很難控制每個人的想法，有時候不經意的言論可能會帶來一些麻煩，名人尤其容易遇到這種問題。

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儘管如此，吳鳳也認為，網路同時是一個讓大家能夠輕易分享正能量的平台，「像是今早開始到晚上，從粉絲到各個媒體很多鼓勵我的訊息，讓我感動，有同理心的人比那些不露臉的酸民多了幾百倍。」

▲吳鳳坦言自己度過了一個心情複雜的父親節。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

吳鳳提到，他在工作結束回家後，兩個女兒一開門就祝他父親節快樂，「身為爸爸，我想要教養出態度好、有同理心的孩子。」期望孩子能在這個時代中，擁有正面的個性、有自己的想法以及實踐的能力，「酸民當然沒有這些條件，他們活在空中，今天罵我，明天換罵別人。不過真正有風格跟品味的人，會把時間用在自己身上。」

最後，吳鳳感謝大家的支持，並透露明天會在自己的YouTube頻道上發聲，「影片中也會用土耳其話來告訴家鄉的人，林郁婷就是貨真價實的台灣女孩。」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

【吳鳳全文】

今天是我人生最複雜的父親節，早上開心的（地）起床，結果發現在網路上被莫名攻擊。不過我當然這知道這些人不代表台灣人，應該很多根本不是台灣人！所以真的不需要太在乎！

我們生活在一個很特別的時代，尤其網路上很難控制每個人的想法。有時候不注意的幾句話造成一些麻煩，名人比較容易遇到這種問題。當時（但是）同時也是因為網路，我們更容易把許多好的能量分享給所有人。像是今早開始到晚上，從粉絲到各個媒體很多鼓勵我的訊息，讓我感動，有同理心的人比那些不露臉的酸民多了幾百倍

我今晚工作結束回家的時候，兩位女兒開門跟我說爸爸節快樂。身為爸爸，我想要教養出態度好、有同理心的孩子。尤其是這個時代，我想要孩子有正面的個性、有想法，跟實踐的能力。酸民當然沒有這些條件，他們活在空中，今天罵我，明天換罵別人。不過真正有風格跟品味的人，會把時間用在自己身上

謝謝大家的支持，不好意思我沒有接受媒體專訪，因為不想要浪費資源。明天我會在自己YT頻道上會發聲，影片中也會用土耳其話來告訴家鄉的人，林郁婷就是貨真價實的台灣女孩，請等我的影片，父親節快樂