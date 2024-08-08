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土耳其選手比X「吳鳳被台酸民遷怒」！　唐從聖氣罵：丟台灣人的臉

記者劉宛欣／綜合報導

台灣拳擊選手林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級4強賽中，以5比0完勝土耳其選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman），賽後對方比出「雙X」手勢，引起台灣輿論譁然，批評對手沒有風度，不過這之中竟有人將怒火轉到來自土耳其，在台灣深耕多年的藝人吳鳳身上，嗆他「滾回土耳其」，他無奈曬出私訊內容，讓許多台灣網友湧入安慰，藝人唐從聖更是直呼「丟臉」。

▲唐從聖留言挺吳鳳。（圖／翻攝自唐從聖、吳鳳臉書）

▲吳鳳遭酸民遷怒。（圖／翻攝自吳鳳臉書）

吳鳳表示8日凌晨追比賽，看到林郁婷獲勝他相當開心，沒想到因土耳其選手比「X」，導致部分不理性酸民攻擊吳鳳，讓她無奈反問：「土耳其選手的個人行為跟我有什麼關係？我知道這些留言不代表所有的台灣人，但是這種網路霸凌的行為真的沒有比較高尚。」但他也強調自己愛台灣的心不會改變「一個選手自己的個人行為，不會影響我們的關係」、「台灣也是我的家」。

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吳鳳曝光的該則私訊可看到，網友傳私訊痛斥土耳其選手一點風度都沒有，情緒憤怒寫下「要不要回去你的土耳其，不要再想賺台灣人的錢！」唐從聖在底下留言痛罵該網友「讓他知道他是在丟台灣人的臉」，知名圖文作家蠢羊與奇怪生物也安慰吳鳳「請不要在意，台灣有許多整天想把大家推去送給中國的假台灣人，都是見不得台灣在國際上交朋友」。

▲唐從聖留言挺吳鳳。（圖／翻攝自唐從聖、吳鳳臉書）

▲唐從聖留言挺吳鳳。（圖／翻攝自唐從聖臉書）

其他網友也紛紛附和「在、再不分，酸民才要不要回去小學重新學中文吧」、「別理他們，你是真真正正台灣人，謝謝你挺台灣」、「不要理會這些87，他們才是台灣的恥辱」、「沒品的是土耳其的選手個人，不是土耳其這個國家的人」。

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