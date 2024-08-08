亞洲日舞影展名單曝光！《冰與火之歌：權力遊戲》導演夫妻聯袂來台

記者許逸群／台北報導

2024亞洲日舞影展將於8月21日至25日於華山文創園區展開，今（8日）正式公布全活動內容，包括大師論壇講座、工作坊及亞洲日舞影展短片競賽入圍名單。備受矚目的大師論壇，最後一波名單邀請到全球熱門影集《冰與火之歌：權力遊戲》、電影《雷神2：黑暗世界》導演亞倫泰勒與其夫人吳怡君聯袂來台。

▲《雷神2：黑暗世界》導演亞倫泰勒將來台。（圖／亞洲日舞影展提供）

導演亞倫泰勒與其夫人吳怡君都是全球動漫迷一致好評的影集《藍眼武士》導演，夫妻倆將於8月24日以「導演的兩難：創作願景的跨部門整合與實現」為題，分享以往的電影和電視劇創作實例。

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▲導演亞倫泰勒與導演吳怡君。（圖／亞洲日舞影展提供）

影展開幕片《弟弟》於7月26日在美國上映即傳捷報，斬獲96分爛番茄新鮮指數和100分的爆米花指數；影展電影《嘻蓋骨男孩》更將代表愛爾蘭進軍奧斯卡。部分影展及大師論壇活動門票已近完售，4個基地工作坊與聲音工作坊也已全數額滿。

▲▼導演許承傑與何潤東入選「日舞劇本工作坊」。（圖／亞洲日舞影展提供）

在豐富精采的活動中，《孤味》億萬導演許承傑與全方位演員何潤東雙雙入選「日舞劇本工作坊」，該工作坊由世界級的業界導師指導，旨在培養台灣電影創作軟實力。新興導演及編劇通過深入的創作過程提升技能，加速在國際間展露頭角。

大師論壇除有先前公布的日本漫畫之神手塚治虫之子，手塚真導演、奧斯卡最佳混音獎《地心引力》音效大師斯基普里夫賽、《小丑》攝影師勞倫斯沙爾外，也邀請到全球公認創意與技術最先進的「華特迪士尼」幻想工程與開發公司前總監強史諾迪、以及榮獲10次艾美獎肯定的Baobab Studios共同創辦人兼執行長樊藴明首度來台。

此外，家喻戶曉的影評網站「爛番茄」共同創辦人、創始執行長李伯岳、與製作過超過百部獨立電影知名製片人鮑禮聖也同樣會在亞洲日舞影展大師論壇中登場。