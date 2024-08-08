夏浦洋爆《全明星》受傷內幕！開刀復健「至今還帶穩定架」　加害者愧疚道歉

記者孟育民／台北報導

奧運正在法國如火如荼進行，前《全明星運動會》兩位運動系男神夏浦洋與林輝瑝6日晚間現身17LIVE直播間，與粉絲聊賽事，並分享之前拍攝《全明星運動會》趣事，意外釣出夏浦洋受傷內幕，而自認是加害者的林輝瑝至今還是對夏浦洋覺得很抱歉。夏浦洋說，這次受傷經歷讓他深覺運動員真的很辛苦，想到這次比賽戴資穎負傷上場，既感動也佩服戴資穎的堅強。

▲夏浦洋、林輝瑝分享《全明星運動會》內幕。（圖／17直播提供）

主持人17LIVE人氣主播問法國賽事，兩人最關心羽球比賽，因為之前在《全明星運動會》錄影時，曾請到王齊麟去指導，林輝瑝說從王身上學到很多，了解到扣球很重要，手腕才是最重要施力點。夏浦洋一旁插話，「輝瑝的吊球能力很好，讓我全場跑」，但意外曝光當時受傷內幕，原來是一心希望球不要落地的夏浦洋，在追球時不慎讓腳的前十字韌帶斷掉，至今還帶著穩定架，所幸對日常生活沒有太大影響。

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▲夏浦洋當時受傷。（圖／翻攝自Facebook／Vito夏浦洋）

林輝瑝說，這件事情對他一直是個小心結，想起來還是對夏浦洋很抱歉。夏浦洋趕緊安慰林輝瑝，他知道他不是故意的，請他不要再繼續放在心上。工作傷害不僅出現在夏浦洋身上，林輝瑝在錄製跳遠項目比賽時，為了求好，也造成右後腳撕裂傷，後來花了兩三個月治療，才慢慢恢復正常。

夏浦洋回憶，當時有開刀，但最痛苦的是做復健，剛開始時都痛如刀割，讓他幾乎都不敢施力，也讓他深覺運動員非常辛苦，即便受傷了，還是要忍著痛不斷練習，因此他非常敬佩戴資穎，居然可以負傷上陣，讓他覺得很感動也很不捨。

▲林輝瑝至今對夏浦洋愧疚。（圖／17直播提供）

林輝瑝私下曾表示，這次比賽他也很期待看小戴比賽，他常常看到熱血沸騰，也莫名地被激勵。他覺得單打選手需要很強大的意志力，而這點如同他隻身闖盪演藝圈般，所以這一路走來，每當遇到情緒低落或接觸新機會時，他就會對自己喊話：事情是自己選的，要就把它做到最好，不管多累都要咬著牙去完成。