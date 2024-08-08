父女戀「生出混血兒」？名導張紀中嫩妻認了：孩子不是他的

▲大陸73歲名導張紀中晚年一舉晉升4寶爸，與小31歲嫩妻杜星霖喜迎龍寶寶。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

曾執導過《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》等多部經典金庸武俠大戲，大陸73歲名導張紀中今年3月又傳出當爸的好消息，晚年一舉晉升4寶爸，其中混血大兒子「馬丁」的身世一直備受外界質疑。對此，張紀中的小31歲嫩妻杜星霖也公開坦承，馬丁的生父「不是他」。

張紀中與杜星霖這對老少配的「父女戀」組合曾一度轟動全中國，其中最受外界關注的是2人的混血兒子「馬丁」，由於馬丁擁有一副異國臉孔，當時網友紛紛猜測是誰當了現成的父母，外界紛紛謠傳馬丁是杜星霖與前男友所生，但夫妻倆一直未證實此消息，也讓馬丁的「生父之謎」多年來持續受到關注。

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對此，張紀中夫妻倆昨（7日）首度在社群平台正面回應，杜星霖親曝，她因為當年沒有適合生孩子的另一半，但同時又渴望能有個自己的小孩，因此才在婚前透過試管生下兒子馬丁。

杜星霖透露，儘管馬丁並非張紀中的親生兒子，但對方依舊將馬丁視如己出，不僅教他寫作業、游泳、騎馬，就連孩子怕黑難以入睡時，也都是丈夫陪伴在側，給予孩子滿滿的父愛，如今夫妻倆決定公開馬丁的身世，就是希望外界能停止胡亂揣測及詆毀攻擊，盼能給孩子一個健康快樂成長的環境。

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