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白心儀拯救貓科動物石虎　連副總統蕭美琴都出現了

記者葉文正／台北報導

三立集團繼《2020台灣戰役全紀錄》、《2021沉默倒數》、《2023台灣健保全紀錄》，《2023方寸之戰-解密矽盾之島》，歷時兩年規畫，2024再度推出全新原創紀錄片《亞洲貓科大復興》，這次三立自製內容主題是跨國生態紀錄，全片4k高畫質拍攝，遠赴印度、馬來西亞婆羅洲、日本對馬島以及台灣，探討亞洲貓科動物的現在與未來。

▲白心儀(左起)解說貓科動物現況，讓蕭美琴與高明慧頻點頭。（圖／記者葉文正攝）

▲白心儀(左起)解說貓科動物現況，讓蕭美琴與高明慧頻點頭。（圖／三立提供）

節目目前已榮獲六項國際影展的最佳紀錄片金獎肯定，並將於8/17起與觀眾見面。本節目由「中華電信、新潤興業 、台鎔科技材料、雲豹能源、台隆手創館、中租迪和」贊助播出，並且由悠遊卡公司發行限量的貓科動物悠遊卡。

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▲白心儀(左起)解說貓科動物現況，讓蕭美琴與高明慧頻點頭。（圖／記者葉文正攝）

▲副總統蕭美琴到場致詞。（圖／三立提供）

今(8日) 「亞洲貓科大復興」於台北市立動物園舉辦首映會，現場貴賓雲集，副總統蕭美琴、印度台北協會會長葉達夫、日本台灣交流協會村本千晶部長、文化部徐宜君次長等，及三立集團總經理高明慧等皆親自出席首映盛會，英國牛津大學野保中心創辦人大衛麥克唐納教授，也特別錄製影片表達祝賀。

紀錄片《亞洲貓科大復興》，包含三大主題「印度老虎X2計畫、台灣的雲豹與石虎、日本對馬山貓的重生」，走訪印度、日本、馬來西亞、英國等地，探究亞洲貓科的現在與未來。聯合國生物多樣性大會COP15，科學家提出「Wild cats can help」，意即野生貓科動物能幫助恢復生物多樣性，目前統計全球有40種貓科動物，遍布在地球74%的陸地，而其中亞洲是地球上貓科動物種類最豐富的地區，三立集團善盡媒體責任，製作首部4K生態節目《亞洲貓科大復興》深度紀實，更特別開立《SET Wildlife》 YouTube頻道，就是為了喚起民眾的生態保育意識。

「Wild Cats Can Help, You Can Help！」是《亞洲貓科大復興》紀錄片要傳達的重要精神，本片創造了四個第一，包括「第一個獲得印度官方許可進入印度老虎保育區的台灣媒體，第一個與英國牛津大學合作雲豹再引入計畫的亞洲媒體，第一個深入對馬島追蹤日本山貓的台灣團隊，以及第一個揭密台灣貓羅溪石虎生態的紀錄片團隊」。紀錄片製作暨主持人白心儀表示，這是她和團隊累積超過七年拍攝生態節目的經驗，突破電視新聞及專題採訪製作方式，以類同Discovery的規格，所拍攝製作而成。「我覺得敘事的方式，比以前更成熟、視野更寬。」

這次「亞洲貓科大復興」，強調貓科動物對生態的重要，目前國際重要媒體包括BBC、 Discovery，也都積極製作貓科紀錄片，這次最珍貴的過程，是拍攝時親眼見到老虎出現在眼前一公尺處，白心儀說「當時興奮超越了害怕，攝影很怕老虎衝向我們」，就因為近距離，甚至捕捉到老虎正在獵食猴子的稀有珍貴畫面，白心儀說「連外媒都羨慕我們團隊這次的拍攝成果，覺得每個鏡頭的等待都很有價值」，白心儀也表示在台灣很多人拍石虎，這一次團隊突破框架，從貓羅溪看台灣石虎的生態變遷，這是空前的突破也增加很多拍攝的難度。

另外拍攝過程一波多折，出發印度前一天還在等拍攝批准，白心儀說「印度很難申請，因為我們需要官方許可，總共了12個國家公園同意章，才獲准進入拍攝」，也因此從原訂5月一直延宕到11月才成行。

在拍攝石虎十，也意外獲准生態紀錄的監視器鏡頭，「看見石虎媽媽嘴叼小孩逃命、覺得很心痛，還有石虎不幸遭路殺的畫面，看到心酸掉淚。」另外白心儀也記錄小石虎野放過程的「石虎天堂路」，直擊小石虎遭遊蕩犬群體圍攻的殘酷逃生訓練，通過這段天堂路，才可晉級為石虎2.0進化版。

而這次在日本對馬島拍攝，跟隨日本自然保護官，尋找對馬山貓的蹤跡，而當地山貓和台灣石虎屬於同一物種。經歷這次紀錄片「亞洲貓科大復興」，白心儀最大的感想是，如果再不注重保育，最快20年，我們的下一代在台灣就看不到石虎了。

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