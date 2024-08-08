洗菜氣到「P圖土耳其選手加腋毛」惹議！挺林郁婷：會堅定理性支持

記者劉宜庭／綜合報導

洗菜（王宇君）熱愛籃球，曾參與《全明星運動會》打開知名度，近日關心巴黎奧運賽事，看見土耳其選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman，又譯：卡拉蔓）敗給台灣選手林郁婷後比出「雙X」手勢，為此動怒P圖「氣到幫她加了腋毛」，舉動卻引發網友認為不妥，面對外界指證，她則回應：「接下來會堅定理性的全力支持她。」

▲洗菜回應網友留言。（圖／翻攝自IG、Threads／jumi0118）



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在巴黎奧運女子57公斤級4強賽中，林郁婷以5比0完勝卡拉曼，賽後對方卻比出「雙X」手勢，讓性別爭議再起波瀾。對此，洗菜氣憤在Threads轉發卡拉曼比出X的相關照片：「不要再給我比這個，凸。」隨後還坦承替對方P圖

「氣到幫她加了腋毛」。

不久後，洗菜再度PO出卡拉曼照片標註「輸整場的人」，並隔空向林郁婷喊話「林郁婷絕對值得！！！8/11我們一起陪郁婷拿下拳擊冠軍，說好了。」

▲林郁婷在4強賽碰上土耳其選手卡拉曼，最終以5比0完封對手，獎牌確定入袋，並預定在金牌戰決賽與20歲波蘭女選手對決。（圖／達志影像／美聯社）



不過，洗菜貼文一出，引來部分網友批評，面對有人認為「他比這個手勢很沒品，但你P圖羞辱人家也很沒品。而且你P腋毛上去是覺得這樣可以羞辱到選手，說明你覺得女性不清除腋毛就是丟臉」，洗菜澄清：「我完全沒有這樣覺得喔 你的認知不代表我的想法～。」

至於有網友勸說「知道您很生氣，想為林郁婷抱不平，但目前台灣因為相關議題已經被推到國際版面了，另外歐美國家對這些議題十分敏感，如果這張扭曲五官與加上腋毛的照片傳到國外，可能會讓目前的輿論風向更像在打泥巴戰，希望您能以堅定理性的立場為林郁婷發聲。」洗菜也正面給予回應：「好的謝謝您，說的真好，接下來會堅定理性的全力支持她。」