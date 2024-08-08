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蔡凡熙通靈能力卡關！睡覺遭猛鬼纏上「全身瘀青」法師發聲警告了

記者黃庠棻／台北報導

靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》蔡凡熙運用通靈能力，在夢中踏入陳庭妮父親留下的淡水老宅，不料牆內冤魂糾纏把他抓出滿身傷，陳庭妮看了也感到心疼。同時陳庭妮首次見到父親的再婚對象蔡燦得，兩女面對面攤開往事暢談，她對父親莊凱勛當年拋棄她們母女的不諒解獲得釋懷，卻沒想到一切都導向那面猛鬼牆內藏著的驚悚真相。

▲《幸福房屋事件簿》 。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

▲《幸福房屋事件簿》 陳庭妮跟過世父親和解。（圖／逆光電影股份有限公司提供）
《幸福房屋事件簿》本週將播出第十二集，最初陳庭妮飾演的房仲專員陸安琪，突然得知父親留給自己一棟淡水破舊豪宅，蔡凡熙飾演的通靈少年游大志曾前往檢查房子有無「異樣」，當時什麼都沒感應到，唯獨屋內一扇通往地下室的紅色鐵門緊緊鎖住，蔡凡熙因此經常夢見那扇門，每次都越加靠近。

▲《幸福房屋事件簿》 。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

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▲《幸福房屋事件簿》 陳庭妮跟過世父親和解。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

隨後，蔡凡熙在夢中終於打開貼滿符咒的神秘鐵門，踏入陰暗的地下室，感受到牆面掛著的一幅畫有些不對勁，下一秒牆內突然伸出鬼手猛抓，蔡凡熙驚醒全身已佈滿瘀青，法師警告「鬼手來自孤魂，未達目的不放棄，必須盡快處理。」

▲《幸福房屋事件簿》 。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

▲蔡凡熙被法師警告。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

淡水房子的孤魂不斷逼近蔡凡熙，他怕耽誤工作堅持不將通靈能力「關閉」，陳庭妮感到自責脫口「我不擔心工作，我是擔心你！」過去總是工作第一的她，這一刻發現以往忽略了身邊重要的人與自己，而蔡凡熙的溫暖跟陪伴，也慢慢軟化她的心。

▲《幸福房屋事件簿》 。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

▲蔡燦得飾演陳庭妮父親的再婚對象 。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

同時，陳庭妮因同父異母的弟弟聯繫，得知父親的再婚對象蔡燦得罹患重病，她鼓起勇氣前往探病，蔡燦得緩緩道來「妳跟妳父親長得很像，他很常跟我提起妳，他都說，妳是他的公主。」讓她明白父親從沒忘記過她，依然很掛念、很愛自己，解開多年內心對父親離開的傷痛。不過，當晚一位神秘客人出現在病房，塵封往事有了超乎想像的展開。

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蔡凡熙, 陳庭妮, 幸福房屋事件簿

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