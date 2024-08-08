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陳詩媛接機遭網攻「私下狀態曝光」惹心疼！　3隊友氣炸開戰：太荒唐了

記者田暐瑋／綜合報導

台灣「羽球男雙」金牌王齊麟7日歸國，卻有酸民攻擊女友「十元」陳詩媛現身機場接機是故意沾光，他霸氣一一回擊護愛，當晚還現身球場探班女友，繼續以實際行動保護愛人。而陳詩媛的啦啦隊隊友也紛紛跳出來力挺，大讚陳詩媛親切善良，「不管你們怎麼罵，疼愛她的人多的是。」更PO出陳詩媛飽受攻擊後的私下狀態，引發網友關注。

▲陳詩媛接機王齊麟挨酸。（圖／ETtoday資料照）

▲陳詩媛接機王齊麟意外被酸民攻擊。（圖／ETtoday）

即便遭酸民攻擊，陳詩媛7日晚間仍照常上工，王齊麟也現身探班，當眾大方放閃，啦啦隊女孩們在工作結束後，紛紛和小倆口合照，只見陳詩媛仍帶著開朗笑容，令隊友心韻心疼不已：「會成為我們的團寵不是沒原因的，她就是一個親切、善良、可愛的女孩，只要跟她相處過一定會喜歡她，不管你們怎麼罵 反正疼愛她的人多的是。」

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▲啦啦隊女孩力挺陳詩媛。（圖／翻攝自Threads）

▲啦啦隊女孩心韻力挺陳詩媛。（圖／翻攝自Threads）

此外，筠熹也幫腔：「人家就甜蜜有什麼好罵的！」沐妍也看不下去，發了長文反嗆酸民荒唐：「哈囉～～ 這是什麼惡婆婆罵媳婦的劇情？人家男女朋友正常交往正常相處，見面互動再甜蜜也是人家愛的正濃烈，到底憑什麼不相關的旁人要那麼多指教！？」對於有人連啦啦隊素質都一起罵了進去，沐妍氣不過開罵：「我就想問問會講這種話的人素質又是什麼了？管好自己就好好嗎各位！那是王齊麟的女友！！只要他們開心幸福 想怎麼做就怎麼做就好！！」

▲啦啦隊女孩力挺陳詩媛。（圖／翻攝自Threads）

▲啦啦隊女孩沐妍力挺陳詩媛。（圖／翻攝自Threads）

▲啦啦隊女孩力挺陳詩媛。（圖／翻攝自Threads）

▲啦啦隊女孩筠熹力挺陳詩媛。（圖／翻攝自Threads）

陳詩媛無辜遭網攻，有網友在Threads上發文狂酸，「男友都拿世界冠軍了，身為女友還不會幫忙揹東西。只會出來沾光、宣示主權」，言語之中酸味十足。看見了這篇貼文以後，王齊麟也罕見硬起來回應：「女朋友是拿來疼的！！！要也是我揹她。」護愛的模樣十分霸氣。

▲▼ 王齊麟 。（圖／截自CPBL.TV）

▲王齊麟探班女友。（圖／截自CPBL.TV）

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