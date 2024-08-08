蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！　網一聽傻了：果然是冤大頭

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎日前宣布開除資深員工蘿拉，透露對方利用AB合約詐財8位數，事後也常在社群以「AB」自嘲或諷刺對方，近日他拍片卻意外自爆被蘿拉詐騙的真實金額，發現自己說溜嘴後，他當場驚慌爆粗口：「靠X！」被網友笑虧，「原來前員工直接騙走了1.5個奧運金牌獎金」、「果然是冤大頭佛」。

▲蔡阿嘎說溜嘴被詐騙總金額。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）



蔡阿嘎近日模擬知名脫口秀《狗屎寫手》拍片，用蘿拉事件寫成地獄段子自嘲，大頭佛在耳機裡說出「她從我身上騙走了上千萬」，沒想到蔡阿嘎卻脫口：「那個前員工啊，從我身上騙走了3000萬。」大頭佛立刻提醒：「上千萬…」他才驚覺自己說溜嘴，爆出被騙走的真實金額，當場傻眼說：「哦是上千萬！靠X講出來了！」

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▲蔡阿嘎說溜嘴被詐騙總金額。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）



最後蔡阿嘎更自嘲，工作室一開始叫做「大頭佛」，現在應該要改成「冤大頭佛」，粉絲也紛紛笑虧，「原來總共是被騙了三仟萬，果然是冤大頭佛」、「原來前員工直接騙走了1.5個奧運金牌獎金」、「3000萬！！！！！可以再來一棟房了」。他日前公開為蘿拉整理辦公室的過程，發現許多自己從不知道的合約、報價單，甚至是蘿拉利用自己的名義向廠商索取的公關品，「跟廠商要一堆公關品，結果也沒去做公關，不知道在幹嘛？」

整理到一半，二伯在桌上發現過去寫給蘿拉的卡片，當下連看都不願意看，露出酸澀苦笑只說了：「沒關係。」就直接丟進垃圾桶，看得出心情相當複雜且心寒，不少粉絲見了心疼說「隔著螢幕都能感覺得到二伯的心寒」、「比起失去的錢，更難過的是失去的感情吧」。

▲蔡阿嘎。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

