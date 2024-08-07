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男歌手遭爆始亂終棄！狄志為痛批「渣男」收存證信函　 曝逆轉真相超傻眼

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》今（7日）晚10點播出「冤枉啊！這樣也有我的事？明星跑法院是告人還被告」，資深媒體人狄志為上節目批評藝人挨告：「有男歌手在馬路上跟孕婦推扯，這個女生跟狗仔爆料他始亂終棄，當時每個談話性節目都在講他，我批評說『你真的是渣男』，結果就收到存證信函。」

▲▼李宓悔勸母放棄上訴要回遺產 8位數股權全部過「她」 。（圖／中天綜合台提供）

▲狄志為曾被一位男歌手告 。（圖／中天綜合台提供）

而事後案情竟發生大逆轉：「他跟我說他懷疑孩子不是他的，可是他有苦說不出，因為現在講了，只會被罵得更慘，而且他也控告這個女生用孩子威脅他1200萬。」在場來賓聽了都很好奇事件真相，狄志為接著說：「他去驗父子DNA，結果孩子真的不是他的，全部媒體都傻眼，大家都被這個女的耍了，後來他只告這個女的，不然他原本全部人都要告。」

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▲▼李宓悔勸母放棄上訴要回遺產 8位數股權全部過「她」 。（圖／中天綜合台提供）

▲孫國豪也曾被告傷害罪 。（圖／中天綜合台提供）

孫國豪被告傷害罪很無辜：「跟女友吵架後，我跟來台灣玩的美國朋友出去借酒澆愁，好死不死在KTV大廳看到女友跟一個男的互動親密，我醋勁大發，我的老外朋友就先衝過去跟對方拉扯。」而事後對方也向兩人提告，並要求7位數的賠償金，讓孫國豪更傻眼的是，好友竟立馬飛回美國，讓他獨自承擔這一切：「好在法官看我很有悔意，就希望我們能我手和解，雖然最後也有賠了對方可以接受的數字。」

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