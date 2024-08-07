連俞涵《聽海湧》抱小孩進戰俘營！　「被當獵物」老公施名帥怒了

記者黃庠棻／台北報導

臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》即將在17日開播，施名帥飾演中華民國駐北婆羅洲領事羅進福，連俞涵則飾演的領事夫人何景儀，將帶領觀眾深入體會戰爭中的人性掙扎與生存勇氣。施名帥在片中是一位高知識份子，面對戰爭的殘酷，他卻顯得無能為力，只剩下保全妻子和孩子的意志力。

▲施名帥在《聽海湧》飾演中華民國駐北婆羅洲領事。（圖／公視提供）

提到與連俞涵的合作，施名帥毫不猶豫地「給出100分」，其實他們在片中只有一場有真正交流的戲，但那一天的漫長拍攝讓他們深深感受到彼此的默契和角色的真實存在。施名帥表示「我就是把自己交出來，也感受到她已經帶著角色在現場了。」

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施名帥在戰俘營裡為了讓妻小有充足食物，不惜冒著生命危險偷藏地瓜，直呼「最遙遠的距離就是這樣的咫尺天涯。」他看著爛掉的地瓜感到無奈和憤怒，深感這種生存的基本需求無法達到的無力感，直呼「生存也不過就是這樣一條小小的地瓜。」更令他感嘆，角色身為高知識份子「面對戰爭時卻顯得無能為力。」

▲施名帥在《聽海湧》飾演中華民國駐北婆羅洲領事。（圖／公視提供）

連俞涵在《聽海湧》飾演的領事夫人被抓進戰俘營後，遭遇搜身時懷中還抱著襁褓中的孩子，還有不少許久沒見到女性的軍人以猥瑣眼神盯著她看，但她為了保護孩子，不敢有任何抵抗。

▲連俞涵跟著老公被抓進戰俘營。（圖／公視提供）

對此，連俞涵形容戰爭中的女性彷彿是「獵物」，身邊充滿危險，但依然得為了孩子堅強「她還是要勇敢走出去、想盡辦法活下去」。連俞涵在劇中也意外與吳翰林飾演的台籍戰俘監視員產生交集，感受到對方的善良與明理，這段戲份讓連俞涵深刻體會到「遇上可以相通和互相理解的人，即使身份位置不同，也能給彼此活下去的目標和動力。」

▲連俞涵跟著老公被抓進戰俘營。（圖／公視提供）

談起演出感想，施名帥形容這是一段快要被遺忘，且很多人還不知道的歷史「我覺得它應該要被說出來、要被記得，也終於有人把它拍出來！」連俞涵則相信《聽海湧》是「史詩級」的故事，她說「這段歷史永不會被遺忘，因為活下來的人會把故事說出去。」

施名帥和連俞涵多度飾演夫妻，施名帥表示兩人的默契是「天然的」，連俞涵也深有同感，他們回憶進戰俘營拍攝的趣事，施名帥提到當時副導請他們跟著一位「卷毛」的戰俘走，但他們都認不出來是哪一位，因為綿延的隊伍中有許多卷毛的外國演員，笑言「果然我們一起就走錯了，默契十足。」