陳慕義轟蕭雅全1個月後首露面　新戲演「失智患者」現實也忘光了

記者黃庠棻／台北報導

電影《老狐狸》在台北電影獎獲得五項大獎肯定，演員陳慕義在最佳劇情片頒獎時表示「除了演員，其他部門都得了獎」，後續還發文，批評導演蕭雅全得獎時未向全劇演員表達感謝，當時蕭雅全淡淡回應「我沒有不感謝演員，慕義哥，我感謝演員」，而陳慕義也在事情過了一個月後首度露面。

▲陳慕義日前開砲引起熱議。（圖／翻攝自Facebook／陳慕義）



陳慕義在北影事件過後，時隔一個月露面，參加戲劇《你好，我是誰2》的發布記者會，他帶著一頂草編紳士帽輕鬆現身，前陣子的火爆個性似乎收斂了許多，還可以笑呵呵地開玩笑，指著馮凱說道「那個橘色衣服的是導演」。

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▲《你好，我是誰2》舉辦記者會。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，陳慕義可能是因為《你好，我是誰2》殺青已久，已經忘了劇中的角色細節，不僅忘了飾演他女兒的林萱瑜，還不記得自己在戲中是種鳳梨的人。只是陳慕義在劇中飾演失智症患者，現實生活中記憶力也逐漸衰退。

▲陳慕義現身記者會。（圖／記者黃庠棻攝）

對此，陳慕義坦言自己現在出門買菜，如果不寫紙條的話常常會忘記要買什麼，甚至連今天的記者會，還要去馬偕醫院看診，卻忘記拿看診單，只好再度爬回四樓住家重新拿，沒想到這段花絮讓台下眾人笑虧「去找曹爸掛號」，擔心他真的得到失智症。