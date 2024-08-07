季芹帶女兒留學「被誤以為姐妹」　王仁甫玻璃心碎：我哪裡像妳爸

記者蔡宜芳／綜合報導
季芹和王仁甫育有一對兒女，夫妻倆日前帶女兒樂樂到加拿大辦理入學手續，沒想到，季芹竟因長得太凍齡，導致王仁甫兩度被誤會是帶兩個女兒來學校，過程讓網友笑翻。
▲季芹和王仁甫送女兒樂樂出國留學。（圖／翻攝自Facebook／王仁甫和季芹之永遠的芹仁）
季芹在貼文中透露，女兒就讀的是寄宿學校，所以管理很嚴格，「帶領我們參觀的老師介紹我們是新生，先來了解學校環境，結果老師說『喔！一對姐妹要入學啊』，老師說『哦！那是她媽媽』。」
後來，為了帶女兒外出，季芹和王仁甫去填寫申請表，「爸爸在填申請表的時候，舍監說『是一對姐妹都要外出嗎』。」對於兩度被誤認為和女兒是姐妹，季芹笑說：「媽媽本人表示，這學校太可愛了，這麼nice，媽媽開心得不得了；爸爸表示，非常介意，我到底哪裡看起來像妳爸爸？」
▲季芹兩度被誤以為是女兒的姐姐。（圖／翻攝自Facebook／王仁甫和季芹之永遠的芹仁）
季芹的PO文貼出後，引網友紛紛爆笑留言「表示芹姐保養得很好啊」、「總要有一個長輩才能填申請表嘛，仁甫哥就犧牲一下」、「真的是姐妹無誤，仁甫哥別難過」、「重點是，仁甫哥年紀比芹姐小的，然後被當成芹姐的爸爸，仁甫哥玻璃心碎滿地」。
【季芹全文】
送女兒去學校
因為是寄宿學校所以管理很嚴格（但這是好事）
帶領我們參觀的老師介紹我們是新生
先來了解學校環境
結果老師說：喔！一對姐妹要入學啊！！
老師說：哦！那是她媽媽
孩子要外出，父母需要填寫申請表
才能帶孩子外出
爸爸在填申請表的時候
舍監說
是一對姐妹都要外出嗎？？
媽媽本人表示：這學校太可愛了，這麼nice，媽媽開心的（得）不得了
爸爸表示：非常介意，我到底哪裡看起來像妳爸爸
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