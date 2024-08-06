記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星戴向宇近來因在《唐朝詭事錄之西行》飾演渣男李雲，受到不少關注，然而，6日卻驚傳他被《慶餘年》飾演太子的演員張昊唯爆料「被調查嫖娼」，掀起熱議。對此，戴向宇先是透過經紀人否認，稍早也發出律師函要求張昊唯道歉。

▲戴向宇6日下午對張昊唯發出律師函。（圖／翻攝自微博／戴向宇的微博、張昊唯）

戴向宇6日下午在微博發出律師聲明和無犯罪紀錄證明，寫道：「一個毫不相干的人，倆嘴一番就會抹殺一個人一生的努力！」律師聲明中，戴向宇直接點名張昊唯造謠、誹謗，並提出兩項要求，包括三天內正式道歉，以及主動採取防止謠言繼續散播的措施，「否則本律師將基於戴向宇先生的侵權採取投訴舉報、民事訴訟、刑事立案等在內的一切措施，追究其法律責任，堅決維護戴向宇先生的合法權益。」

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▲▼戴向宇的律師聲明。（圖／翻攝自微博／戴向宇的微博）

此前，張昊唯被流出一段與友人聊天的錄音檔，內容提到了「李易峰的事情查到他（戴向宇）了」，並推測「他可能清楚嫖娼的問題可能會爆出來」。事後，張昊唯雖發文澄清不認識戴向宇，並強調錄音遭人加工剪輯過，「所以此事純屬烏龍，子虛烏有，我為我自己不負責任的言論和做法向戴向宇大哥道歉。」不過，顯然他的PO文並未平息風波，而張昊唯方目前也暫無對戴向宇的律師聲明做出回應。

▲張昊唯稍早曾發文澄清。（圖／翻攝自微博）