觀眾：其實沒有很喜歡妳！　王淨收到「卡片」一看內容超感動

記者許逸群／台北報導

陰間喜劇電影《鬼才之道》今（6日）在西門町紅樓重現首映現場。劇中主要演員今受訪透露，雖還無正式上映，但都對票房很有信心，而先前試映會上，也有許多影迷的反饋讓他們相當感動，其中王淨更是收到影迷的卡片，內容讓她相當窩心。

▲陰間喜劇電影《鬼才之道》。（圖／牽猴子提供）

王靜在一次映後活動收到影迷的卡片，她透露：「他說其實沒有很喜歡我，原本對我沒有特別感興趣，因緣際會下看到，覺得這題材很有趣、有搶到票。他跟我分享，這會是他很想父母一起看的影片。」不僅如此，因劇情中有特別提到年輕世代的內心故事，該影迷也向王淨分享道：「想要告訴他們（父母），我們也是很努力在回饋你們的期待，因為我們愛你。」讓她非常感動。

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▲▼電影《鬼才之道》重現首映現場。（圖／記者林敬旻攝）

陳柏霖則透露，映後每位觀眾的理解與感受都不太一樣，他更因電影中飾演的角色有感地說：「這角色常常把我帶到以前的感覺，剛出道的緊張感還是會有，很不真實。」一旁曾跟他合作《我可能不會愛你》的瘦瘦也打包票地說：「可以見到以前沒有見過的陳柏霖，我可以確定這件事。

另外，提到對電影票房的期望，導演徐漢強則淡定地說：「沒什麼預期，不要賠錢就好。」先前執導《返校》獲得好成績的他接著透露，已向李烈請辭、從《還願》的團隊離開，「現階段打算休息一陣子，連拍兩部長片蠻辛苦的。那個題材再拍下去，我應該會瘋掉。」

《鬼才之道》今將電影當中的最重要橋段「金鬼獎頒獎典禮」重現首映現場。導演徐漢強率領主演陳柏霖、張榕容、王淨、姚以緹、百白、瘦瘦盛裝出席。電影當中的要角黃迪揚、大鶴、龍龍、昶瑋、董仔、眼肉芽也驚喜現身擔任頒獎嘉賓。