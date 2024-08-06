節目只穿1次！藍心湄改造衣「袖子變襪套」　登小巨蛋轉背後超辣

記者劉宜庭／綜合報導

藍心湄3日以嘉賓身分登上台北小巨蛋，為男團Ozone站台助陣，當天穿著閃亮裙裝，造型被讚十分吸睛，她事後分享幕後花絮，原來當天服裝是由她一手製作，把原本只穿過一次的衣服重新剪裁，巧手成果驚豔眾人。

文中，藍心湄分享了她如何將一件只穿過一次的衣服重新設計，並展示了她的縫製技巧。這件衣服是她2年前購買的，但只在節目上穿過一次，覺得有點可惜，因此決定進行改造：「剪一剪、縫製腰線、拆掉袖子變襪套，就這樣……」她還透露，這是自己舒壓的秘密之一。

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▲藍心湄巧手成果大獲好評。（圖／翻攝自藍心湄臉書、IG）

接著，藍心湄回憶起過去做秀服的經歷，提到以前做秀服很貴，為了省錢，經常跑永樂市場剪最便宜的零碼布，自己裁縫秀服。她自學成才，練出了一雙巧手，並在這次改造中再次展示了她的手藝。她還表示：「其實還有很多件作品，如果你們喜歡，我再來獻醜。」

▲藍心湄登小巨蛋轉背後超辣。（圖／翻攝自藍心湄臉書）



藍心湄附上了她改造過程中的照片，包括剪裁布料、縫製細節，以及她穿上改造後的新衣服的樣子，創意和手藝得到了粉絲的讚賞和支持，更讓楊繡惠、梁佑南、孫淑媚、寇乃馨紛紛驚呼「心湄姐！我永遠的偶像」、「姐妳太厲害了吧！」、「好強」、「天啊！心湄姐太強了！！太心靈手巧了～」。