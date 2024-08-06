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151林彥君車神老公涉侵占被起訴！遭控「傳私訊情勒」夫妻人設崩

【151夫妻闖禍1】家長贊助辦比賽他錢收口袋　江勝山挨告151情勒求私了

▲江勝山多次代表台灣參加登山越野車國際比賽，在單車圈內被封為「車神一哥」。（圖／翻攝江勝山臉書）

圖文／鏡週刊

身高151公分、個頭嬌小，綽號「151」的藝人林彥君，前年與小她10歲的江勝山結婚，對方雖然年紀輕輕，但來頭不小，不僅是越野車國手，還曾擔任桃園市體育會自由車委員會主委，多次代表台灣參加登山越野車國際比賽，6年前還奪下亞運銀牌，被封為「車神一哥」。

不過，江勝山前陣子被學生家長控告侵占，桃園地檢署調查後認定，江拿了魏姓家長9萬5千元贊助費，金流卻交代不清，今年1月將他起訴，本月初在桃園地方法院開庭審理，使他從神壇摔落。

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【151夫妻闖禍1】家長贊助辦比賽他錢收口袋　江勝山挨告151情勒求私了

▲今年6月，綽號「151」的藝人林彥君受邀參加單車推廣活動，如今身為越野車國手的丈夫江勝山卻爆出爭議。（圖／翻攝林彥君臉書）

事件爆發後，林彥君第一時間力挺丈夫，要大家相信他們的為人，但魏先生透露，官司進行期間，林二度私訊他，對他情緒勒索，希望私了，令人無法接受。

魏先生說，兒子波波熱愛越野車運動，7年前12歲時被車商相中，有意培養成選手，望子成龍的他經友人介紹找上江，江開口就要每月14萬元的教練費用，因江是國手，技術一定沒有話說，加上江還表示會安排其他三位教練陪練，經討價還價後，魏先生同意每月支付江10萬元，為期4個月，請江訓練波波參加之後的全國賽。

【151夫妻闖禍1】家長贊助辦比賽他錢收口袋　江勝山挨告151情勒求私了

▲學生家長魏先生（左）出面指控江勝山涉嫌侵吞贊助費。（圖／讀者提供）

重金禮聘江勝山當教練後，波波不負眾望，在全國賽中奪冠，魏先生因此對江更加信任，陸續贊助了10幾萬元。魏先生告訴本刊，波波跟江參加許多比賽跟活動，結交不少車友，越騎越有興趣，他為了支持兒子，只要聽到江辦活動，都大方贊助，直到加入臉書社團「桃園越野單車快樂夥伴」，並與其他家長合辦比賽後，才發現江有問題。

【151夫妻闖禍1】家長贊助辦比賽他錢收口袋　江勝山挨告151情勒求私了

▲剛生產完的林彥君私訊魏先生，希望魏先生能跟丈夫和解。（圖／讀者提供）

魏先生痛心地說：「我2020年贊助江勝山6萬5000元辦活動，但明細出爐後，發現總花費僅2萬元，我雖然覺得不對勁，但為了兒子，不想跟江打壞關係，所以沒有說破，沒想到後來看到有義工在群組反應，說自掏腰包花了1300元代墊便當費，還聽到其他車友質疑我，說我提議辦比賽卻不出錢，而拿了錢的江卻默不作聲。」

【151夫妻闖禍1】家長贊助辦比賽他錢收口袋　江勝山挨告151情勒求私了

▲魏先生重金禮聘江勝山（左）當兒子（右）的教練，後來兒子也在全國賽中奪冠。（圖／讀者提供）

義工代墊便當費事件後，江勝山又辦了一場比賽，這次魏先生給江2萬元，特別交代是要給工作人員的薪水，因為有前車之鑑，賽後他向工作人員確認江真的沒發薪水，他覺得江不老實，找上江父溝通，江父卻信誓旦旦地說：「我的孩子不會A錢！」


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