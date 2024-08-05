胡瓜酬勞全捐超霸氣！　還現身長照機構「同歡長輩」

▲綜藝天王胡瓜（右三）率賴慧如、張秀卿、曹雅雯、郭宗祐、黃露瑤及鍾采穎等多位藝人現身做公益。（圖／高雄流行音樂中心提供）



記者翁子涵／台北報導

2024藍寶石大歌廳演唱會才剛落幕，今（5日）綜藝天王胡瓜就率多位藍寶石藝人帶著音響器材與物資，在高雄展開整天三場的「幸福送入你心」藍寶石藝人慰訪活動，胡瓜不僅把藝人、演出及物資帶進長照機構，還捐出今年藍寶石演出全部酬勞做公益，與平常較不方便外出欣賞演出的長輩們，近距離互動同歡，高雄市長陳其邁特別抽空參與首場活動，並親自致贈水果禮盒給長輩，當場也與藝人和長輩合唱〈快樂的出航〉，全場掌聲笑聲與歌聲不斷。

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▲▼ 胡瓜載歌載舞與長輩同歡。（圖／高雄流行音樂中心提供）



胡瓜表示，平常很少有機會能到機構看長輩們，今天透過慈善活動特別來看大家。他特別指出，今天到場藝人有的是知道公益活動，就排開工作專程前來，有的則是昨天藍寶石演出歌手，願意放棄休息早起而來，讓人非常感動，「但相信來跟長輩同歡都感覺非常值得。」

歌唱選秀節目《明日之星Super Star》衛冕歌手郭忠祐代表開場，一曲〈太陽一樣〉帶動現場活絡氣氛，胡瓜還與現場最高齡105歲的阿嬤互動，送上千元紅包；隨後賴慧如與黃露瑤載歌載舞合唱同樣動感的〈我不知我愛你〉，而年僅14歲的鍾采穎則是選唱長輩們耳熟能詳的經典台語老歌〈孤女的願望〉，多位長輩都跟著合唱。

金曲歌后曹雅雯則演唱江蕙代表作之一的〈家後〉，動人深情的歌聲不僅台下長輩們忘情拿起麥克風跟著合唱，而今天驚喜出席的前兩屆藍寶石藝人張秀卿，一出場就開玩笑說為參加公益推掉演出少賺好幾百萬，今天獻唱長輩們可說是賺到好幾百萬，隨後演唱快、慢不同版本的代表作〈車站〉，藝人們也前後排隊模仿列車在場內走動，帶動現場活動氣氛。

