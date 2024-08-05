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YTR眾量級Andy爆「家寧逐漸消失」首同框！　陪凍卵私下互動曝光

記者王靖淳／綜合報導

情侶檔YouTuber「眾量級」由Andy、家寧組成，兩人經營頻道8年、交往即將邁入9年的時間，不過日前卻有部分網友質疑分手，儘管雙方未正面回應，但仍讓彼此感情現況受到關注。最近兩人到婦產科進行一系列的檢查，事後也在頻道上傳新片，與粉絲分享凍卵的過程以及心得，影片曝光後，再度掀起討論。

▲眾量級（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

▲眾量級拍片分享凍卵過程。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

影片中，家寧表示，這是他們首次進行如此詳細的生殖健康檢查，包括精子和卵子的數量測定。在婦產科櫃台的指導下，Andy首次體驗了電腦輔助分析精子檢查，檢查聚焦於精子的數量、型態及活力，以評估受精效率。櫃台人員解釋了檢體收集的具體步驟，並提供了必要的設施，如大螢幕，以便於檢查過程。

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▲眾量級（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

▲家寧在影片中分享自己打第一針破卵針的心情。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

緊接著，家寧記錄自己打破卵針的過程，這對她來說是個全新且具有挑戰的經歷。她在影片中提到，這段療程讓她對於女性在生殖治療中，所承受的壓力與不適，有了更深的理解和體會。然而，在整個療程結束後，家寧表示她已恢復了精力，甚至對整個過程感到新奇。Andy也表達自己對於參與療程的女性，特別是母親們的敬意，他認為孕育新生命是件既辛苦又值得尊敬的事。

▲眾量級（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

▲家寧在影片中分享自己打完最後兩支破卵針的心情。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

這段經歷不僅增進了家寧對自身生理過程的了解，也加深了她對於每次注射的恐懼感，這一點在她成功取出所有可用卵子後得到了些許釋懷。為此，影片曝光後不久，除了吸引不少網友朝聖按讚之外，同時也紛紛留言表示「終於出新片了」、「記得注意身體健康」、「你們終於合體拍片」。

▲眾量級（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

▲家寧在影片中分享自己打完破卵針的心情。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

事實上，日前有不少網友發現Andy疑將與家寧的合照都刪掉，因此在雙方的IG貼文下留言質疑兩人分手。家寧事後在PO出自拍抒發心情時，還被部分網友留言問道「少了Andy嗎」、「何時能看到2人同框」，她才親自解答Andy一直都在，同時也透露2人很快就會同框。此外，最近Andy在社群上傳影片，在被粉絲留言質疑「家寧逐漸消失」時，他也親自破除謠言：「她在阿。」如今合體拍新片，再度受到網友及粉絲討論及關注。

▲Andy（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

▲Andy日前被粉絲質疑「家寧逐漸消失」。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

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關鍵字

眾量級, 網紅, 家寧, Andy, YouTuber

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